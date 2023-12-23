Побачити батька, мир і грілки для вух: що українські діти просять у Святого Миколая (фото)

Російський терор торкнувся практично всіх українських дітей, і значна частина з них була змушена покинути свій дiм. Одна з дівчаток побажала на Різдво знову побачити свого батька, який воює під Авдіївкою.

Настав другий святковий сезон, коли діти в Україні хочуть отримати в якостi подарункiв не лише іграшки, адже Російська Федерація продовжує завдавати ракетних ударів і атакувати дронами мирні міста. У CNN поділилися листами маленьких українців до Святого Миколая.

За останній місяць кількість атак противника збільшилася, що є таким собі зимовим загостренням. Як наслідок, терор ЗС РФ позначився і на дітях, адже вони отримували поранення, а також стали більше боятися. Мільйони людей періодично втрачають постійний доступ до електрики, опалення та води, що створює додаткові ризики через різке зниження температури, про що заявила регіональна директорка ЮНІСЕФ по Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінісіс.

Десятки тисяч дітей постраждали від російського вторгнення, однак попри це вони продовжують демонструвати стійкість у своїх святкових листах.

Святкові звернення дітей: що вони бажають

11-річна Соломія цього року загадала одне бажання Святому Миколаю — мир. Вона зіткнулася з поняттям війна ще 2014 року після окупації Криму та бойових дій на Донбасі, адже її батько одразу ж записався в армію і загинув під час бою.

Проживала дівчинка зі своєю сім'єю в місті Буча під Києвом, яке після початку повномасштабної агресії було окуповане противником, але вони встигли виїхати звідти.

"До війни Соломія любила малювати на великих полотнах. За словами її матері, наразі вона перестала, але каже, що почне знову, тільки-но вони повернуться в Бучу", — йдеться в повідомленні.

Українські діти звернулися до Святого Миколая через російський терор Фото: CNN

Кая, 6 років. Крім набору для рукоділля та іграшки дівчинка попросила у Святого Миколая знову побачити свого батька, який служить у 47-й механізованій бригаді і перебуває в районі Авдіївки Донецької області.

Найбільше Кая хоче, щоб тато приїхав до Різдва і відзначив свято з родиною в Німеччині, куди вони переїхали після початку війни.

Українські діти звернулися до Святого Миколая через російський терор Фото: CNN

П'ятирічний Макс також пов'язав своє бажання з Різдвом. Хлопчик хоче, щоб до великого свята війна в Україні закінчилася і ЗСУ перемогли. Після початку бойових дій вони були змушені покинути Київ і освоїтися в західних регіонах країни. Свій патріотизм він отримав завдяки тому, що слухав розмови дорослих.

Українські діти звернулися до Святого Миколая через російський терор Фото: CNN

12-річна Катя складала свій лист сучасним способом, за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Вона хотіла, щоб той допоміг їй сформулювати головні цілі на 2024-й рік, і туди увійшло підвищення навичок малювання та робота над самомотивацією.

Проживає підліток у Києві, який час від часу стає мішенню для БПЛА та ракет противника. ППО вдається перехоплювати більшу частину повітряних цілей, проте їхня робота теж дуже гучна, тому в листі до Святого Миколая вона додала: "Сподіваюся, вас не зіб'є ППО".

Українські діти звернулися до Святого Миколая через російський терор Фото: CNN

Анастасія, 10 років. Дівчинці вдалося втекти з сім'єю з рідного міста в Херсонській області, яке окуповане російськими військами, лише кілька місяців тому. Противник змусив її рідних замінити українські документи на російські, але це не змінило їхню позицію.

Також окупаційна влада вимагала, щоб дитина відвідувала російську школу, інакше лунали погрози забрати її з родини. Після цього було ухвалено рішення їхати, і вони змогли це зробити завдяки волонтерам.

"Нині вони живуть у реабілітаційному центрі в Києві, де Анастасія займається арт-терапією, щоб упоратися з усім пережитим. Її бажання цього року просте і скромне — у своєму листі до Святого Миколая вона попросила пухнасті грілки для вух", — ідеться в повідомленні.

Українські діти звернулися до Святого Миколая через російський терор Фото: CNN

Брати Артем і Тимофій. 7-річний і 6-річний хлопчик 18 місяців тому з сім'єю перебралися до німецького Мюнхена, де убезпечили себе від бойових дій. До війни брати проводили багато часу у свого дідуся в Новій Каховці Херсонської області, але зараз місто не просто окуповане, а й небезпечне. Влітку цього року було підірвано ГЕС, що призвело до екологічної та гуманітарної катастрофи.

Хлопчики бажають побачити свого дідуся і порибалити разом із ним у тих місцях, які зараз захоплені противником.

У своїх листах до Святого Миколая діти перерахували речі, які є для них найціннішими в сучасних реаліях. Артем написав: мир, здоров'я і квітуча Україна, а Тимофій: мир, сім'я, Україна, тато і Бог.

Українські діти звернулися до Святого Миколая через російський терор Фото: CNN

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що ЗС РФ запустили по Україні з початку війни 7 400 ракет, про що заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, до статистики включено абсолютно всі ворожі об'єкти, які літали в українському небі. З них вдалося перехопити 1 600.