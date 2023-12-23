Наслідки для ухилянтів за кордоном: чого очікувати від нового закону про мобілізацію, — нардеп

Нардеп Вадим Івченко пояснив, що згідно з нормами нового законопроєкту, чоловіки призовного віку за кордоном зобов'язані будуть пройти "переідентифікацію". В іншому разі можуть заблокувати банківські рахунки.

Українські законодавці в новому законопроєкті про мобілізацію мають намір запровадити норму, згідно з якою українські чоловіки призовного віку, які проживають за кордоном, зобов'язані будуть пройти "ідентифікацію" в ТЦК. В іншому разі вони можуть втратити консульські послуги, а їхні банківські картки можуть бути заблоковані. Про це 22 грудня розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" народний депутат від партії "Батьківщина" і член парламентського комітету з питань національної оборони комітету Вадим Івченко.

Нардеп заявив, що парламентарі прагнутимуть до того, щоб кожен український чоловік призовного віку пройшов так звану переідентифікацію та отримав карту військового обліку. І це стосується не лише пересічних громадян, а й чиновників та депутатів. Такий механізм, за його словами, має запрацювати і за кордоном.

"Це означає, якщо людина за кордоном, наприклад, вона має пройти теж цю ідентифікацію, а якщо вона не пройде, то це означає, що будуть наслідки", — пояснив нардеп.

Серед таких наслідків стануть відносини з банками. За словами Івченка, банки можуть запросити у своїх клієнтів інформацію про військовий облік своїх клієнтів, а за відсутності таких даних можуть відключити банківські картки. Якщо ж чоловіки пройдуть таку процедуру, то вони відповідно отримають повістку.

"І якщо ти пройдеш, і ти будеш у переліку тих, які підлягають мобілізації тощо, ти, звичайно, отримуєш повістку. Це нормальний процес. А далі вже це твій вибір. Або ти повертаєшся назад, або ти залишаєшся там, і це вже буде порушення закону України",- наголосив депутат.

Івченко також відповів на запитання, у кого будуть повноваження вручати таким українцям повістки. Він пояснив, що виписувати документ будуть, як зазвичай, співробітник ТЦК, однак доставляти їх будуть різними методами. Це будуть і місцеві органи самоврядування, і пошта, а також у вигляді електронного повідомлення.

Що стосується термінів розгляду цього законопроєкту, то Івченко назвав січень місяць. Причому нардеп обіцяє активне обговорення документа серед депутатів різних фракцій.

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