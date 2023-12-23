Гризуни атакують окопи: солдати РФ почали хворіти через нашестя мишей і щурів на передовій

Шкідники, крім того, що пошкоджують армійську амуніцію і з'їдають пайки, є ще й переносниками небезпечних інфекцій.

У бліндажах і окопах на лінії бойового зіткнення цього року з'явилася аномально велика кількість польових гризунів — щурів і мишей. На деяких ділянках фронту серед російських солдатів зафіксовано спалахи захворюваності через те, що гризуни переносять різного роду інфекції. Про це 23 грудня повідомила британська розвідка в черговому звіті.

Як зазначає пресслужба Міноборони Великої Британії, причиною нашестя гризунів стала м'яка осінь і відсутність хижаків, які зазвичай полюють на мишей.

"З настанням холодів тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах і на оборонних позиціях. Гризуни чинитимуть додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій", — пише розвідка.

Річ у тім, що гризуни нещадно знищують їстівні запаси, гризуть амуніцію, дроти різного обладнання і техніки, перегризають кабелі зв'язку.

Російські солдати скаржаться, що гризунів цього року дуже багато. Вони живуть у бліндажах, ночами забираються в спальні мішки, гризуть кінцівки.

"Ось у мене покусані пальці. Прокидаєшся, а миша висить у тебе на пальці і хоче його з'їсти", — скаржиться один з окупантів.

Російські танкісти згадали випадок, коли миша перегризла один із дротів у танку, через що перестала повертатися командирська вежа.

Однак крім шкоди для техніки та особистих речей військовослужбовців, з'явилася ще одна напасть — інфекції. Британці пишуть, що в окопи загарбників гризуни принесли й характерні хвороби.

"За неперевіреними даними, у російських частинах почастішали випадки захворювання, які військовослужбовці пов'язують із проблемою шкідників", — ідеться в повідомленні.

Раніше оглядачі The Wall Street Journal також розповіли про проблеми з гризунами на передовій. В одному з матеріалів вони пишуть, що єдине, що заспокоює щурів на полі бою — це звук пострілів або ударів артилерії.