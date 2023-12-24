"Усі в піхоту": командир ЗСУ заявив, що в містах з'являться блокпости для видачі повісток

Командир батальйону 72-ї бригади ЗСУ Назарій Кішак пообіцяв, що військові самі "візьмуться за мобілізацію", і намагатимуться, щоб повістки отримали "мажори, діти пафосних діячів, блогери і всі, хто попадуться".

Український військовий Назарій Кішак заявив про посилення мобілізаційних заходів в Україні наприкінці 2023 року. Про це командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомив у Facebook.

За словами Кішака, з 28 грудня в кожному місті та області будуть розміщені спеціальні блокпости, призначені для мобілізаційних заходів.

"Ми беремося за мобілізацію! Хлопців на фронті потрібно міняти", — написав військовий.

Назарій Кішак пообіцяв, що "всі, хто попадуться, підуть у піхоту" Фото: Скриншот

Зокрема, командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади додав, що "мажори, діти пафосних діячів і блогери" підуть у піхоту.

"У нашій державі війна... Без образ", — наголосив Назарій Кішак.

Ветеран АТО також звернув увагу на діджиталізацію мобілізації в Україні та повідомив, що застосунок Дія "можна видаляти вже". При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров напередодні зазначив, що повісток у "Дії" не буде ніколи. "Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", — заявив міністр у своєму Telegram-каналі 24 грудня 2023 року.

У коментарях до свого посту Назарій Кішак додав, що поліція також долучатиметься до мобілізаційних заходів, перевіряючи громадян.

"Відсьогодні поліція перевірятиме фейкові опіки та догляди, інвалідності. Мами бігають спокійно до церкви, а сини за ними доглядають", — написав український військовий.

Назарій Кішак: "Поліція перевірятиме фейкові опіки та догляди, інвалідності" Фото: Скриншот

Хто такий Назарій Кішак

У минулому військовий був спортсменом. Він — майданівець з Івано-Франківської області, ветеран АТО, який воював на сході України в батальйоні спецпризначення МВС, засновник кількох патріотичних організацій. Назарій Кішак має позивний "Шериф". Нині він — командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Раніше ветеран АТО відзначав підступність ворога.

"Ворог у нас дуже підступний і хитрий, тож очікувати потрібно чого завгодно від нього, — казав командир взводу кулеметників. — Вони постійно змінюють тактику. Навіть щодо мінування, різних пасток. Створюють спеціальні маскувальні сітки. Або мінують сміття, щоб підривалася наша піхота, коли зайде відбивати цю територію", — розповідав Назарій Кішак в інтерв'ю "Новинарні".

Валерій Залужний і Назарій Кішак

У своєму Instagram Кішак також порушив питання мобілізації, опублікувавши нібито електронну повістку в "Дії".

"Для того, щоб вижити і служити в нормальному підрозділі, пишіть моєму заступнику", — зазначив військовий.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" не буде ніколи Фото: Скриншот

Що відомо про мобілізацію в Україні наразі

Нещодавно військові запропонували Володимиру Зеленському призвати в армію ще близько пів мільйона осіб. Про це президент розповів під час своєї пресконференції за підсумками 2023 року. Разом з цим, глава держави наголосив, що мобілізацію жінок не підтримає, навіть у разі ухвалення такого закону Верховною Радою. Крім цього, президент готовий знизити мобілізаційний вік.

"Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся", — заявив Володимир Зеленський.

Підсумкова конференція Володимира Зеленського за 2023 рік

Також 23 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив про електронне сповіщення українців за кордоном про мобілізаційні заходи. Він додав, що міністерство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був оптимізований.

"Тому що буде вирішуватися, буде ця категорія чоловіків взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це досить величезний механізм, який потрібно обговорювати покроково", — розповідав Умєров.

Нагадаємо, начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самовар спрогнозував подальший перебіг війни та мобілізації в Україні.

Також Фокус писав про очікування від нового закону про мобілізацію.