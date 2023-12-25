Експлуатують у військових цілях: що "Атеш" знайшов на території спортивного аеродрому у РФ (фото)

Партизани проводять розвідку на території Росії. Вдалося простежити за переміщенням військової техніки ворога, розповіли в підпіллі.

Українське підпілля провело розвідку спортивного Бекетівського аеродрому у Волгограді (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram 25 грудня.

"Наші агенти постійно проводять розвідку на території Росії з метою виявлення нових об'єктів, які використовують у своїх цілях. У ході спостереження за переміщенням військової техніки вдалося потай простежити за нею", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що російські військові експлуатують спортивний аеродром Бекетівка у військових цілях. Зокрема, в ангарах, що розташовані біля нього, ворог зберігає військову техніку.

Координати аеродрому у Волгограді — 48.558469, 44.366421

У партизанському русі наголосили, що агенти продовжують пошук та виявлення військових об'єктів на території Росії. Підпілля обробляє отриману інформацію та передає Збройним силам України.

Нагадаємо, 24 грудня партизани виявили командний пункт Збройних сил Російської Федерації біля тимчасово окупованої Євпаторії в Криму. На території складу, який військові РФ використовували для зберігання боєприпасів, "Атеш" виявив командно-штабну машину та автомобілі на цивільних номерах. Крім цього, противник перевіз на це місце декілька одиниць військової техніки для того, аби поповнити втрати на півдні України.

22 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про проведення розвідки в Зарічному в Криму. В результаті було виявлено базу зберігання інженерної та приховану позицію військової техніки ЗС РФ.