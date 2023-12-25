"Був сильний гуркіт": в Єйську пролунав вибух, місцеві не виключають падіння літака (відео)

Після потужного вибуху, за словами місцевих мешканців, у небо піднявся чорний стовп диму. В бік узбережжя після інциденту помчали швидкі та гелікоптер.

У Краснодарському краї в російському місті Єйськ 25 грудня у небі пролунав гучний гуркіт, після чого щось впало на землю і спалахнуло. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі "Послушано в Ейске".

"Було чути сильний гуркіт і по ходу щось звалилося. І що це було?! Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов. Та ще й із димом. 5 хв тому аж зі столів все попадало", — йдеться в повідомленні.

В коментарях під публікацією місцеві жителі почали розмірковувати, що могло стати причиною гучних звуків:

Міг 31, схоже впав…

Не розповсюджуйте відео роботи систем ППО. Ви ж тим самим допомагаєте визначити, де вони розміщуються.

Літак у повітрі зайнявся і впав на берег моря.

Начебто, Су-35 розбився.

Вертоліт і швидкі в бік моря помчали

Чому ж пишуть "навчання"? Чи план навчання входить збити літак у повітрі вартістю 36 млн дол?

В іншому місцевому пабліку пишуть, що "гуркіт в небі", то планове знешкодження боєприпасів.

"Оперативний черговий по Єйську повідомив, що природа гуркоту, який кілька разів розносився містом, пов'язана з плановим знищенням боєприпасів на військовому полігоні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 грудня українська ППО знищила 28 безпілотників типу Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та протирадіолокаційну ракету Х-31П.

17 липня у російському місті Єйськ сталася авіакатастрофа — під час тренувального польоту в Азовське море впав штурмовик Су-25. Пілота врятувати не вдалося.