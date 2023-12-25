Найманця з Сербії помітили в Криму: як ЗС РФ поповнють особовий склад (фото)

З кожним днем до тимчасово окупованого Джанкоя прибуває більше солдатів з території Російської Федерації. Підпілля називає "свіжим м'ясом" загарбників, яких звозять до Криму.

Підпілля помітило найманця з Сербії в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" помітив найманця із Сербії у Джанкої", — йдеться у повідомленні.

Партизани розповіли, що з кожним днем ворог звозить дедалі більше солдатів до Джанкоя. Джерела "Атеш" постійно повідомляють про прибуття нових партій "свіжого м'яса".

Українське підпілля помітило новоприбулих з Амурської області, проте серед "звичайних солдатів", які прибувають з території Російської Федерації, було помічено найманця з Сербії.

Російські військові з Амурської області Найманець з Сербії

У партизанському русі наголосили, що не дозволять противнику спокійно перебувати на території Криму та зроблять усе, що в їхніх силах, для якнайшвидшого звільнення півострова.

Нагадаємо, 24 грудня у смт Новоозерне біля Євпаторії в Криму партизанський рух "Атеш" виявив командний пункт Збройних сил Російської Федерації. Підпілля виявило командно-штабну машину й автомобілі на цивільних номерах. Зокрема, російські військові перевезли до командного пункту декілька одиниць військової техніки, яка потрібна для поповнення втрат на півдні України.

20 грудня у Джанкої в Криму підпілля виявило базу противника. На околиці міста в гаражному кооперативі російські військові розмістили свою техніку. Крім цього, окупанти очікують на прибуття нових мобілізованих солдатів, тому привозять КамАЗи.