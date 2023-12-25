БпЛА атакував Бєлгородщину: є поранені серед військових ЗС РФ, – ЗМІ
Трьох російських окупантів госпіталізовано до лікарні. Між тим губернатор регіону повідомляє про відсутність постраждалих в результаті нальоту БпЛА.
У Росії на території Бєлгородської області сталася неприємність з російськими окупантами. Їх атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки кілька окупантів зазнали поранень. Про це повідомляє видання ASTRA.
За даними медіа, атака сталася в населеному пункті неподалік українсько-російського кордону. БпЛА вибухнув і поранив трьох окупантів.
"Трьох російських військовослужбовців було госпіталізовано напередодні з різними пораненнями в ЦРЛ у Борисівському районі. Поранення військові отримали внаслідок атаки БпЛА у Бєлгородському районі регіону, за 2 кілометри від села Наумовка", — йдеться в повідомленні.
Більше подробиць інциденту не повідомляються.
Між тим, губернатор Бєлгородської області заявляє, що внаслідок атаки на Наумовку, постраждалих та руйнувань немає.
"У Бєлгородському районі по селу Щетинівка випущено 5 артилерійських та 6 мінометних снарядів, по селу Сонцівка – один артилерійський снаряд, по селах Устинка та Журавлівка – по 4 артилерійські снаряди. Також у Журавлівці противник атакував за допомогою двох дронів-камікадзе. У селах Наумовка та Червоний Хутір із БпЛА випущено по 2 осколкові боєприпаси. У жодному з населених пунктів району постраждалих та руйнувань немає", — проінформував В'ячеслав Гладков.
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19 грудня стало відомо, що в Україні робитимуть німецькі дрони Vector.