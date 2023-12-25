БпЛА атакував Бєлгородщину: є поранені серед військових ЗС РФ, – ЗМІ

Трьох російських окупантів госпіталізовано до лікарні. Між тим губернатор регіону повідомляє про відсутність постраждалих в результаті нальоту БпЛА.

У Росії на території Бєлгородської області сталася неприємність з російськими окупантами. Їх атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки кілька окупантів зазнали поранень. Про це повідомляє видання ASTRA.

За даними медіа, атака сталася в населеному пункті неподалік українсько-російського кордону. БпЛА вибухнув і поранив трьох окупантів.

"Трьох російських військовослужбовців було госпіталізовано напередодні з різними пораненнями в ЦРЛ у Борисівському районі. Поранення військові отримали внаслідок атаки БпЛА у Бєлгородському районі регіону, за 2 кілометри від села Наумовка", — йдеться в повідомленні.

Село Наумовка на карті

Більше подробиць інциденту не повідомляються.

Між тим, губернатор Бєлгородської області заявляє, що внаслідок атаки на Наумовку, постраждалих та руйнувань немає.

"У Бєлгородському районі по селу Щетинівка випущено 5 артилерійських та 6 мінометних снарядів, по селу Сонцівка – один артилерійський снаряд, по селах Устинка та Журавлівка – по 4 артилерійські снаряди. Також у Журавлівці противник атакував за допомогою двох дронів-камікадзе. У селах Наумовка та Червоний Хутір із БпЛА випущено по 2 осколкові боєприпаси. У жодному з населених пунктів району постраждалих та руйнувань немає", — проінформував В'ячеслав Гладков.

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19 грудня стало відомо, що в Україні робитимуть німецькі дрони Vector.