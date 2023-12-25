"Збереження певних позицій": чи можуть ЗСУ "здати" Авдіївку, — військовий експерт

За словами військового експерта Михайла Жирохова, ЗС РФ захопили частину позицій на Донбасі, які Сили оборони відбили влітку.

Росія продовжує наступ на Донбасі, попри погіршення погодних умов. Ворог має резерви, які дають йому змогу вести бойові дії на кількох напрямках. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 25 грудня.

Експерт зазначає, що Збройні сили РФ мають досить потужну систему рекрутингу, яка дає їм змогу посилюватися контрактниками.

"Знову ж таки, в бій були пущені підрозділи "Шторм-Z" — це такий собі аналог "Вагнера", які формуються з ув'язнених. Тобто сили й засоби в них є, вони зберегли їх у літніх боях. Тому вони можуть наступати ще на кількох напрямках", — заявив Жирохов.

За його словами, ситуація на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках залишається складною. Російські війська відбили частину позицій, які ЗСУ взяли під контроль влітку.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live Ситуація в районі Бахмута Фото: deepstatemap.live

"Ситуація там важка. Вона не така критична, як під Авдіївкою, але досить важка. Власне, ґрунти та погода там не такі вже й критичні, щоб не можна було наступати піхотними групами. Так, артилерія працює менше, безпілотники можна використовувати досить обмежено, але піхотні групи, які наступають лісом, на жаль, мають частковий успіх", — додав експерт.

Чи можуть ЗСУ "здати" Авдіївку

Жирохов також відповів на запитання про те, чи існує небезпека того, що Авдіївка буде здана.

Ситуація в районі Авдіївки Фото: deepstatemap.live

"Я б не став так говорити. Я думаю, якщо не буде ухвалено політичне рішення, як це було у випадку з Бахмутом, то в Авдіївці залишаються варіанти. Якщо не утримання, то збереження певних позицій", — сказав він.

Нагадаємо, 22 грудня командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко розповів, що якщо росіяни зайдуть на Авдіївський коксохімічний завод, то вони повністю контролюватимуть усі підходи до Авдіївки.

Раніше, 19 грудня, начальник Авдіївської міської адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ЗС РФ змінили свою тактику на Авдіївському напрямку. Особливу увагу вони приділяють окремим ділянкам, використовуючи велику кількість військ і військової техніки в спробі прорвати оборону.