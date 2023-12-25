Оборона Авдіївки: слабка підтримка США призведе до шалених втрат серед українців

Українські військові кажуть, що поки що у Сил оборони є ресурси, щоб утримувати позиції. Однак у разі скорочення постачання озброєння і боєприпасів, ворог може прорвати оборону ЗСУ, і лінія фронту зміниться.

Українські військовослужбовці відчувають тривогу з приводу того, що військова допомога союзників у вигляді озброєння і боєприпасів може скоротитися. І якщо міжнародна підтримка слабшатиме, то Україна може зазнати величезних втрат як серед особового складу Сил оборони, так і серед цивільного населення. Про те, що говорять щодо поточної ситуації на передовій і українські експерти, і військовослужбовці на передовій, пише Independent.

Ситуація в Авдіївці

У матеріалі йдеться про те, що українські бійці побоюються прориву російських військ із подальшим просуванням окупаційних сил, якщо США не нададуть додаткову допомогу. Одним із таких напрямків може стати Авдіївка, де тривають запеклі бої.

"Це дуже складна ситуація, дуже складна, але хлопці з сил оборони утримують позиції", — сказав голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в інтерв'ю виданню.

За його словами, якщо допомога Вашингтона припиниться, лінія оборони може змінитися, і це призведе до шалених втрат, як це було на початку повномасштабної війни. Щоб уникнути прориву й утримати місто, не кажучи вже про перемогу у війні загалом, терміново необхідно збільшити військові поставки для ЗСУ. Насамперед ідеться про боєприпаси калібру 155-мм і систем HIMARS.

"Ворог тисне майже з 16 напрямків саме по лінії оборони Авдіївки. Найбільш важливими для атак є Авдіївський коксохімічний завод і напрямок Степового. І, звичайно ж, Первомайське, Опитне, Водяне, куди вони намагаються зайти з флангів", — уточнив Барабаш.

Сили оборони поки що стримують ворога

Представник 47-ї ОМБр ЗСУ Дмитро Лазуткін каже, що саме постачання західної зброї дали змогу його військовим досі витримувати натиск набагато потужнішого противника.

"Звичайно, допомога Заходу має величезне значення. Наша бригада воює здебільшого на західній техніці — у нас є Bradley, самохідки Paladin і боєприпаси для них вкрай важливі для того, щоб наші військові воювали ефективно", — наголосив військовий.

Він додав, що наразі Сили оборони мають засоби, щоб стримувати ворога, однак українські воїни стикаються з безжальним противником — здебільшого це підрозділи "Шторм Z", — який не рахується навіть із величезними втратами.

Лазуткін також сказав, що за даними американської розвідки, Росія втратила 13 000 солдатів у боях за Авдіївку тільки від початку жовтня, а загалом російське командування направило для захоплення міста 40 000 бійців.

Ще один український командир сказав, що у Сил оборони поки достатньо ресурсів, щоб протриматися на своїх нинішніх позиціях, але недостатньо, щоб "змусити Росію зупинитися", якщо ситуація погіршиться.

"Деякі речі неможливо передбачити. Наприклад, росіяни почали використовувати нові версії ракет С-400 для ураження наземних цілей у Києві, а це означає, що нам потрібно більше ракет Patriot, ніж ми припускали раніше", — підкреслив офіцер.

Раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські військові намагаються виконати завдання із захоплення міста за будь-яку ціну. Але для окупантів на повну потужність працює "Авдіївська м'ясорубка".