ЦАХАЛ ліквідував генерала Мусаві, який курирував іранських проксі в Сирії

Іранський генерал загинув в околицях Дамаска внаслідок ракетного удару ізраїльських сил. У КВІР пообіцяли, що "сіоністський режим заплатить" за смерть високопоставленого військового.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 25 грудня завдала авіаудару по об'єктах у Сирії в околицях Дамаска. Унаслідок атаки загинув старший радник іранських Вартових революції (КВІР) генерал Саєд Разі Мусаві, який відповідав за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном. Про це повідомляє агентство Reuters.

Представник ізраїльських сил контрадмірал Даніель Хагарі під час пресконференції відмовився коментувати подію, обмежившись словами про захист національних інтересів Ізраїлю.

"Я не буду коментувати іноземні повідомлення, ці чи інші на Близькому Сході. В ізраїльських військових, безумовно, є завдання захищати інтереси безпеки Ізраїлю", — заявив він журналістам.

Оглядачі пишуть, що для того, щоб повідомити про загибель Мусаві, державне телебачення Ірану перервало свій звичайний випуск новин. У репортажі іранського військового назвали "одним із найстаріших радників гвардії в Сирії", який свого часу був соратником глави іранського елітного підрозділу КВІР "Кудс" Касема Солеймані.

Посол Ірану в Дамаску Хоссейн Акбарі у зв'язку із загибеллю генерала заявив, що Мусаві працював у посольстві як дипломат і його вбили ізраїльські ракети після повернення додому з роботи.

Тим часом офіцер Армії оборони Ізраїлю і редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін повідомив, що Мусаві відповідав за перевезення військових вантажів з Ірану до Сирії, а також за озброєння та оснащення іранських проксі в регіоні.

"Іранці завжди хвалилися, що за ним давно триває полювання, але "прокляті сіоністи" ніяк не можуть його зловити — такий собі "майстер тіней", — написав експерт.

Реакція Тегерана

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що вбивство Мусаві продемонструвало слабкість Ізраїлю.

"Цей вчинок є ознакою невпевненості та слабкості сіоністського режиму в регіоні, за що він, безумовно, заплатить високу ціну", — сказав він.

У своїй офіційній заяві КВІР пообіцяв, що "сіоністський режим заплатить" за смерть високопоставленого військового.

Представник МЗС Ірану Нассер Канаані підкреслив, що Тегеран залишає за собою право "вжити необхідних заходів у відповідь".

"Іран залишає за собою право вжити необхідних заходів у відповідь на цю дію у відповідний час і у відповідному місці".

Зі свого боку група "Палестинський ісламський джихад" засудила вбивство Мусаві як "боягузливий вчинок", заявивши, що він зіграв "життєво важливу роль у підтримці опору в регіоні, а також палестинського народу і його справи".

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Україна є "чорним ринком", де нібито бойовики отримують зброю. В українському МЗС зазначили, що з боку Тегерана лицемірно звинувачувати в чомусь Київ, коли є прямі докази постачання дронів-камікадзе для РФ.