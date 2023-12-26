Покарання для ухилянтів та повістки на роботі: до Ради внесли законопроєкти про мобілізацію

У документах йдеться про те, що повістку військовозобов'язаному можуть надіслати на електронну пошту або через електронний кабінет призовника. Ухилянтам пропонують заборонити проводити операції з майном та обмежити право користуватися коштами.

Ввечері 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають зміни до мобілізації в Україні та нововведення щодо військового обліку громадян. Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", — сказав Тарас Мельничук.

Станом на ранок 26 грудня на сайті Верховної Ради зареєстровано два законопроєкти:

№ 10378 — "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби";

№ 10379 — "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушенняʼ.

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Зміни у видачі повісток

Згідно з законопроєктом повістку про виклик до ТЦК та СП можуть надіслати громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста чи на електронну пошту.

Крім цього, повістка може бути врученою особисто представниками ТЦК у приміщенні військкомату; представниками ТЦК або правоохоронцями за місцем проживання або в громадських місцях; представниками військкомату, роботодавцем або поліцією за місцем роботи.

Зміни в ротації військових

Відповідно до законопроєкту військові підлягають заміні (ротації) для відпочинку та відновлення боєздатності за рішенням командування не пізніше, ніж через шість місяців безперервної участі в бойових діях. Період відновлення повинен бути не менше двох місяців. Крім цього, на цей період бійці за власним бажанням можуть переміщуватися до бойових підрозділів військових частин на рівнозначні та вищі посади.

Кого з громадянин вноситимуть до Єдиного реєстру боржників

Військовозобов'язаних громадян та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. До них застосовуватимуть тимчасово обмеження, а саме:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Натомість ці обмеження будуть скасовані після повідомлення керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Коли громадянин може не з'явитися до ТЦК

У законопроєкті йдеться про те, що поважними причинами неприбуття громадянина у строк, відповідно до повістки, які підтверджені відповідними документами, вважаються наступні:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Зміни призовного віку та відповідальність за ухилення

Призовний вік змінюється з 27 до 25 років. Також встановлюється обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Крім цього, планують удосконалити процедуру обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Базова загальновійськова підготовка

Строкову військову службу виключать як вид служби, у результаті всіх військовослужбовців строкової військової служби звільнять у запас. Натомість буде запроваджена базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Також Кабмін пропонує запровадити базову військову службу за бажанням для громадян до 25 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Відпустка для тих, кого звільнити з полону та рекрутинг

Військовим, яких було звільнено з полону, надаватимуть можливість відпочити та пройти відновлення через надання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення на термін 90 календарних днів.

Крім цього, вводиться нове військове звання — рекрут. Також до заходів рекрутингу на військову службу залучать центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Про що ще йдеться у законопроєкті

Громадяни від 18 до 60 років, які перебувають на обліку або зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або правоохоронця. Військовослужбовці, що проходили службу під час воєнного стану, не підлягатимуть мобілізації протягом двох років. Їх можуть призвати на службу за їхньою згодою.

Також уряд пропонує виключити з переліку висновок ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Наразі законопроєкт повинні розглянути у Раді, пропозиції Кабміну можуть бути змінені.

Нагадаємо, 25 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відсутність законопроєкту про мобілізацію породжує невизначеність та велику кількість фейків. З його слів, військові потребують вирішення своїх проблем, а суспільство хоче почути відповіді на всі чутливі питання.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, що військові перебуватимуть на службі до кінця війни та не зможуть демобілізуватися. Міноборони розробить механізми, завдяки яким бійці зможуть відпочивати після двох років перебування на фронті.