Набрати нових людей — не вихід: Арахамія про підготовку до мобілізації 500 тисяч чоловіків

Відсутність законопроєкту про мобілізацію породжує невизначеність та велику кількість фейків. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Рада очікує на готовий документ, який можна буде обговорити профільним комітетом.

Related video

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч громадян. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи", — сказав Давид Арахамія.

З його слів, відсутність законопроєкту про мобілізацію породжує невизначеність та велику кількість фейків про блокпости, "Дію" та інше.

Арахамія зауважив, що алгоритм роботи не змінився, зокрема військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч громадян, а уряд розробляє правила. Він переконаний, що просто набрати нових людей та вирішити проблеми тих, хто наразі перебуває на службі, — не вихід, оскільки президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби в ЗСУ.

"Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання", — пояснив він.

Також Давид Арахамія заявив, що потрібно працювати попри календар.

Мобілізація 500 тисяч чоловіків: що відомо

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб звернулися до нього через питання мобілізації. Вони запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч чоловіків. Зі слів президента, говорячи про додаткові сили мобілізації, варто також знайти демобілізаційні процеси.

Того ж дня військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що мова йде не про додаткову кількість людей для служби в ЗСУ, а про заміну тих, хто відвоював два роки.

Нагадаємо, 20 грудня народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що не можна конкретизувати питання щодо мобілізації, оскільки так ворог може дізнатися про проблеми ЗСУ. Крім цього, він вважає, що мобілізацію однозначно потрібно проводити.