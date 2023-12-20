РФ може відреагувати на слова Зеленського про мобілізацію 500 тисяч осіб, — експерт

За словами полковника СБУ Романа Костенка, конкретизувати питання про мобілізацію не можна. Так, росіяни можуть дізнатися про проблеми Збройних сил України і скористатися цим.

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Росія може відреагувати на слова президента України Володимира Зеленського про мобілізацію 400-500 тисяч осіб. Про це розповів народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, конкретизувати питання про мобілізацію не можна. Так, росіяни можуть дізнатися про проблеми Збройних сил України і скористатися цим.

"Стосовно мобілізації, президент говорить про 450-500 тисяч українців, але такі цифри є державною таємницею. Маємо розуміти, що противник чує скільки ми хочемо призвати людей, які в нас проблемні питання і може реагувати на це", — сказав Костенко.

Він зазначив, що мобілізацію однозначно треба проводити. Однак ситуація з цим в Україні дуже погана. З тією кількістю людей, яку назвав президент, усе можна покращити.

"Думаю, це не питання контрнаступу чи активних бойових дій. Ймовірно, йдеться про демобілізацію, ротаційну можливість. Тому потрібна така кількість військ", — зазначив Костенко.

Нагадаємо, що Зеленський під час пресконференції 19 грудня заявив, що головком ЗСУ закликав посилити мобілізацію.

"На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, адже це питання насамперед людей", — сказав президент.