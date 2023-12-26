У мережі заявили про загибель 108 військових поблизу Авдіївки: Генштаб відреагував (фото)

В одній з бригад біля Авдіївки нібито військовим дали відпустку на сім днів. Бійці "сіли в автобус", проте не доїхали, розповів політолог Віталій Бала.

Ввечері 25 грудня політолог Віталій Бала заявив про нібито загибель 108 захисників, які стояли під Авдіївкою Донецької області. Бійцям дозволили поїхати додому на різдвяні свята, але вони загинули. У Генштабі ЗСУ у Facebook 26 грудня повідомили, що ця інформація є фейковою.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва — фейк", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також військові закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням.

Заява Віталія Бала про нібито загибель захисників України: що відомо

Політолог заявив у Facebook, що в районі Авдіївки в одній з бригад вирішили дати можливість захисникам та захисницям поїхати на сім днів додому на різдвяні свята.

"Вони (військові, — ред.) тягнули жереб, хто зможе поїхати і ті, хто не витягнув, були дуже засмучені і навіть деякі просили з ними помінятись. Але, ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі", — написав він.

Зі слів політолога, нібито всі, хто витягнув жереб, сіли в автобус, проте не доїхали, їхнім сім'ям "прийде горе". Зокрема, причиною "інциденту" він називає недостатню кількість грошей на машини.

Реакція військових

Український військовий Сергій Волков зазначив, що ця інформація є фейковою.

"Автобус в Авдіївку? Це що треба вживати, щоб таке нести? В нас вже 2-й місяць відпусток немає, активні бойові дії, навпаки потребуємо особового складу", — сказав він.

Волков наголосив, що також немає жодного фото, відео, номеру бригади чи поранених.

Нагадаємо, 25 грудня військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що Авдіївка Донецької області не буде "здана", якщо не ухвалять політичного рішення, як це було з Бахмутом. З його слів, українські військові можуть, якщо не утримувати, то зберегти певні позиції.

Того ж дня керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що на повну потужність працює "Авдіївська м'ясорубка". Він наголосив, що на Авдіївському напрямку дуже гаряче, ворог не полишає спробу зайти у місто.