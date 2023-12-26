"Атеш" розвідав базу ЗС РФ у Криму: що зберігає ворог (фото)

Підрозділи 68-го морського інженерного полку розташовані на захід від аеродрому в Євпаторії. Партизани не помітили варту й будь-які ознаки того, що об'єкт охороняється.

Українське підпілля розвідало територію 68-го морського інженерного полку в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Уже двічі за останній місяць наші агенти фіксують відсутність варти й будь-яких ознак охорони цього об'єкта", — йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що підрозділи 68-го морського інженерного полку розташовані на захід від аеродрому в Євпаторії. У листопаді підпілля зафіксувало розміщення 50-60 одиниць військової техніки, десятки ПМП, човнів-штовхачів серії БМК на тягачах, понад 30 понтонних секцій ПМП без тягачів і декілька наметів для проживання особового складу.

У русі "Атеш" наголосили, що станом на сьогодні техніка вивозиться та завозиться на територію бази, тоді як через холод особовий склад перемістили до казарм, проте "огорожі так само діряві".

Підпілля поділилося координатами бази — 45.219405, 33.380553.

"Радимо перевірити деяку техніку з особливою обережністю. Можлива присутність розтяжок. Успіхів!" — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 24 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що підпілля виявило командний пункт російських військових у смт Новоозерне біля Євпаторії в Криму. Підпілля потрапило на територію складу, який ворог використовував для зберігання боєприпасів. Зокрема, на території складу було виявлено командно-штабну машину й автомобілі на цивільних номерах.

22 грудня стало відомо, що партизани провели розвідку в Зарічному в Криму, де виявили базу зберігання інженерної та приховану позицію військової техніки противника. Зокрема, було знайдено десятки екскаваторів і вантажних машин.