Удар у відповідь: США атакували об'єкти "Хезболли" в Іраку, — Білий дім

В адміністрації президента Джо Байдена наголосили, що якщо атаки триватимуть, США діятимуть "у той час і в такий спосіб, який ми виберемо".

Армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла" в Іраку. Про це повідомляє речник Білого дому Едрієн Вотсон.

У заяві підкреслено, що атака стала відповіддю на удар безпілотником із одностороннім управлінням по американській базі, за який відповідальність узяв на себе рух "Катаїб Хезболла" та пов'язані з ним угруповання. Усі вони, як зазначається в інформації Білого дому, діють під патронатом підтримуваних Іраном бойовиків.

Атаку на військову базу США на півночі Іраку було здійснено вранці 25 грудня. У результаті троє військових поранені, один із них перебуває в критичному стані. Президент США Джо Байден негайно наказав підготувати варіанти відповіді.

"Варіанти були озвучені президенту під час телефонної розмови з міністром оборони Ллойдом Остіном і членами президентської команди з національної безпеки. Під час розмови президент наказав завдати ударів по трьох об'єктах, які використовує "Катаїб Хезболла" та пов'язані з нею групи, зосередившись на діяльності безпілотних літальних апаратів", — повідомляє Білий дім.

І додає, що президент США не має більшого пріоритету, ніж захист американців, які наражаються на небезпеку.

"Якщо ці атаки триватимуть, Сполучені Штати діятимуть у той час і в такий спосіб, який ми оберемо", — завершив заяву спікер.

Нагадаємо, що танкер із хімічними продуктами в Індійському океані був уражений безпілотником, запущеним із Ірану 23 грудня, заявили американські військові.

Відповідні удари Ізраїлю по об'єктах руху "Хезболла"

Бойовики "Хезболли", яких підтримує Іран, регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські сили на кордоні. Водночас Армія оборони Ізраїлю також атакує угруповання бойовиків із ударами у відповідь.

У середу, 20 грудня, винищувачі ЦАХАЛу атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані.

Ізраїльська ППО перехопила один із літаків, які проникли на територію Ізраїлю з Лівану.

На початку минулого тижня видання The Times писало, що Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли" з метою відкинути їх на 20 кілометрів від своїх кордонів.

Нагадаємо, 19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Пентагон назвав Червоне море критично важливим водним шляхом.