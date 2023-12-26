Якщо Захід припинить допомогу Україні: Литва допускає можливу агресію РФ проти НАТО

Президент країни Гітанас Науседа впевнений, що якщо ЗС РФ не зможуть повернути на передовій усе у свій бік — росіяни надовго "застрягнуть" і не зможуть воювати на кількох фронтах.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може зробити спробу атаки на країни НАТО, якщо Захід припинить підтримку України. Про це литовський лідер сказав в інтерв'ю телеканалу TV3, яке наводить Delfi.

При цьому Науседа зауважив, що підтримка України, ймовірно, не припиниться найближчим часом.

"Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не буде надавати їй необхідну допомогу... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", — зазначив він, коментуючи розмови про загрозу НАТО з боку Росії.

Згідно з висловлюванням Науседи, "немає чіткої відповіді на питання про те, коли Росія може змінити свою поведінку і переглянути своє ставлення до НАТО".

Нагадаємо, у НАТО раніше заявили про занурення Росії та України у "війну на виснаження". На Заході кажуть, що провал літнього контрнаступу ЗСУ зробив поточний рік гірким для Києва.

На думку міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена, Європа вступає в нову холодну війну з Росією. Військове вторгнення РФ в Україну назавжди змінило політичний ландшафт Європи, вважає він.

Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024 або 2025 року. У цей час у США тимчасово не буде президента і швидко допомогти ЄС не вийде.