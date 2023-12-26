"Війна не закінчилася": у Києві почали встановлювати блокпости на дорогах, деталі (фото)

За словами очільника КМВА Сергія Попка, йдеться про безпекові навчання, які мають тривати до 28 грудня. Це необхідно для того, щоб забезпечити безпеку для столиці та її мешканців.

На території Києва проводяться безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів у різних районах міста. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) 26 грудня.

В умовах війни, як каже начальник КМВА Сергій Попко, захист і безпека столиці та її мешканців є дуже важливим завданням. Відповідно, необхідно регулярно підвищувати рівень навичок, взаємодії та боєздатності тих структур, які забезпечують оборону Києва.

"Тож, Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною та національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня", — йдеться в повідомленні.

У Києві почали встановлювати тимчасові блокпости Фото: КМВА

Цей вид навчань передбачає відкриття тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень. Також відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, а також певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

У КМВА додали, що навчання має основне завдання і полягає воно в тому, щоб удосконалювати систему управління, організації, а також ефективної взаємодії, щоб забезпечити громадську безпеку в разі загострення ситуації. Також вживатимуться певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим — то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щодня працюють для вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправляти помилки", — заявив Сергій Попко.

Кількома днями раніше топ-офіцер ЗСУ заявив, що в містах нібито з'являться блокпости для видачі повісток. Назарій Кишак пообіцяв, що військові самі "візьмуться за мобілізацію", і намагатимуться, щоб повістки отримали "мажори, діти пафосних діячів, блогери і всі, хто попадуться".