Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту Удар по ВДК "Новочеркасск" у Криму

Знищення ВДК "Новочеркасск": що перебувало на борту судна в момент удару (фото)

Діана Бондаренко
Фото: Astra | У Криму знищено ВДК "Новочеркасск"

У березні 2022 року у порту Бердянська українські військові пошкодили ВДК "Новочеркасск". Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ уразили ВДК "Саратов", "Цезар Куніков", "Оленегорський горняк", "Мінськ", розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Вночі 26 грудня українські військові знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск", на борту якого перебували безпілотні літальні апарати типу Shahed. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"ВДК "Новочеркасск" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року. На борту корабля були БПЛА Shahed, які РФ використовує для атак на українські міста", — йдеться у повідомленні.

У Центрі розповіли, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ додатково перекинула в Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, у результаті чого було збільшено угрупування кораблів цього класу до 13 одиниць. Окупанти планували використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської і Миколаївської областей, проте отримали відсіч з боку берегової оборони України.

Наразі ворог використовує ВДК для логістичних цілей, а саме перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів між портами Росії та тимчасово окупованими територіями.

Сили оборони завдали великих втрат російським ВДК — було знищено або пошкоджено "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот).

"Долю великого десантного корабля "Новочеркасск" розділять усі ворожі судна", — додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Знищення ВДК "Новочеркасск" у Криму: що відомо

У ніч з 25 на 26 грудня українські військові атакували ВДК ЧФ "Новочеркасск" у Феодосії. У Міноборони РФ заявили про удар авіаційними керованими ракетами, в результаті яких був пошкоджений ВДК. За інформацією глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, в результаті атаки загинула людина, ще двоє отримали поранення. Також було пошкоджено шість будівель.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ВДК "Новочеркасск" був знищений пілотами тактичної авіації ПС. Він наголосив, що для ураження запускали ракети — Storm Shadow та SCALP.