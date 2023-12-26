Знищення ВДК "Новочеркасск": що перебувало на борту судна в момент удару (фото)

У березні 2022 року у порту Бердянська українські військові пошкодили ВДК "Новочеркасск". Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ уразили ВДК "Саратов", "Цезар Куніков", "Оленегорський горняк", "Мінськ", розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Вночі 26 грудня українські військові знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск", на борту якого перебували безпілотні літальні апарати типу Shahed. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"ВДК "Новочеркасск" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року. На борту корабля були БПЛА Shahed, які РФ використовує для атак на українські міста", — йдеться у повідомленні.

У Центрі розповіли, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ додатково перекинула в Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, у результаті чого було збільшено угрупування кораблів цього класу до 13 одиниць. Окупанти планували використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської і Миколаївської областей, проте отримали відсіч з боку берегової оборони України.

Наразі ворог використовує ВДК для логістичних цілей, а саме перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів між портами Росії та тимчасово окупованими територіями.

Сили оборони завдали великих втрат російським ВДК — було знищено або пошкоджено "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот).

"Долю великого десантного корабля "Новочеркасск" розділять усі ворожі судна", — додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Знищення ВДК "Новочеркасск" у Криму: що відомо

У ніч з 25 на 26 грудня українські військові атакували ВДК ЧФ "Новочеркасск" у Феодосії. У Міноборони РФ заявили про удар авіаційними керованими ракетами, в результаті яких був пошкоджений ВДК. За інформацією глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, в результаті атаки загинула людина, ще двоє отримали поранення. Також було пошкоджено шість будівель.

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ВДК "Новочеркасск" був знищений пілотами тактичної авіації ПС. Він наголосив, що для ураження запускали ракети — Storm Shadow та SCALP.