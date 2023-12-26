Мобілізація в Україні: майор запасу розповів, чи потрібно призивати жінок

За словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, відсоток жінок, які служать у Збройних Силах України, значно вищий, ніж у будь-якій з армій країн НАТО.

У зв'язку з можливими змінами в законодавстві та активною діяльністю російської пропаганди, яка поширює нову дезінформацію, в українському суспільстві стала активно обговорюватися тема мобілізації жінок. При цьому ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що закликати жінок в армію силою не варто. Про це він розповів в інтерв'ю виданню NV.

Він підкреслив, що під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив про свій намір не підписувати закон про мобілізацію жінок, навіть якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроєкт.

Гетьман зазначив, що йдеться не про заборону для жінок брати участь у бойових діях, а про відмінності в процедурі їхньої мобілізації, порівняно з чоловіками.

Крім того, майор запасу заявив, що, незважаючи на те, що вето президента можна подолати за допомогою конституційної більшості, на його думку, краще утриматися від цього рішення.

За словами Гетьмана, кількість жінок, які служать у ЗСУ, у відсотковому співвідношенні більша, ніж у будь-якій армії країни НАТО.

"Жінки у нас дуже активно беруть участь у військовій службі. Тому мобілізувати їх силою може й не варто", — сказав він.

Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що в Україні розширять мобілізацію. Це зроблять завдяки трьом категоріям громадян.

Раніше міністр оборони Рустем Умеров розповів, що українські військові не зможуть демобілізуватися до кінця війни. Однак вони зможуть "частково демобілізуватися" або скористатися відпусткою.