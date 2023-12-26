На озброєння іранських ВМС надійшли далекобійні крилаті ракети Talayieh (фото)

Експерти зазначають, що Talayieh є представником сімейства ракет Soumar/Howeizeh, які створювалися з використанням технологій радянських крилатих ракет великої дальності Х-55.

Військово-морські сили Ірану прийняли на озброєння крилаті ракети дальнього радіусу дії Talayieh. Як повідомило 24 грудня інформаційне агентство Tasnim, дальність польоту ракети сягає 1000 км.

Контрадмірал іранських ВМС Шахрам Ірані заявив, що ракета стратегічного комплексу Talayieh є "розумною" і може змінювати ціль під час польоту.

"Talayieh — це розумна крилата ракета з дальністю польоту понад 1000 кілометрів, яка може змінювати курс під час польоту і вибирати нову ціль, перш ніж вразити її", — сказав воєначальник.

Стенд із зображенням крилатої ракети Talayieh

Експерти "Мілітарного" зазначили, що ракета комплексу Talayieh зовні схожа на ракету Abu Mahdi, яку цього літа прийняли на озброєння ВМС Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Імовірно, це один і той самий тип ракет, але який отримав відмінну назву в різних військових структурах Ірану.

Зокрема ракета Abu Mahdi — це варіант ракети іранського сімейства крилатих ракет Soumar/Howeizeh наземного базування. Зброя отримала можливість вражати як стаціонарні наземні цілі, так і кораблі та інші надводні цілі.

Іранська крилата ракета Abu Mahdi

Також експерти зазначають, що сімейство іранських Soumar/Howeizeh розроблялося на основі технологій, за допомогою яких створювалася радянська ракета великої дальності Х-55. Для ураження надводних цілей ракета оснащена бойовою головкою з системою радіолокаційного самонаведення, при цьому інформацію про розташування цілі ракета може отримувати під час польоту.

"Найімовірніше, аналогічні здібності має і ракета Talayieh, яка в грудні 2023 року надійшла на озброєння ВМС Ірану", — припустили фахівці.

Раніше повідомлялося, що в Ірані нібито з'явився завод з виробництва військово-транспортних літаків Simorgh. Ці машини фактично є вкраденою копією українського літака Ан-140, оскільки українська сторона не давала дозволу на реінженіринг цивільного літака.