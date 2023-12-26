Не тільки "Новочеркасск": партизани "АТЕШ" розповіли деталі нічної атаки в Криму

У ніч проти 26 грудня у Джанкої були прильоти в районі військового аеродрому, а у Севастополі на мисі Фіолент були уражені війська окупантів, повідомляє підпілля.

Українське підпілля в окупованому Криму повідомляє про ураження щонайменше 3 військових об'єктів росіян на півострові в ніч проти 26 грудня. Про це інформують в телеграм-каналі партизанського руху "АТЕШ".

"Наші агенти повідомляють, що на всьому півострові сьогодні було голосно. У Джанкої о пів на другу ночі були прильоти в районі військового аеродрому. Настільки голосно не було в означеному районі давно. У Севастополі на мисі Фіолент були уражені війська окупантів. Станом на 8:00 26 грудня 2023 року військовий об'єкт продовжував горіти", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш значущою подією цієї ночі в окупованому Криму стало ураження ВДК "Новочеркасск" в порту Феодосії та безпілотників типу "Шахед" на його борту у Феодосії. Агенти повідомляють, що вибух був такої сили, що вікна у прилеглих будинках вибило вибуховою хвилею. Було зафіксовано загоряння біля морського порту.

"Вітаємо всіх кримчан із успішною демілітаризацією окупаційних військ. Ми раді, що російські військові об'єкти, про які ми передавали інформацію, були вражені", — прокоментували події ночі в "АТЕШ".

Нагадаємо, що 26 грудня Сили оборони України уразили у Феодосії великий десантний корабель "Новочеркасск" проєкту 775, який міг везти з Ірану нову партію дронів Shahed. Це судно — один із кораблів-лідерів Чорноморського флоту РФ.

Пізніше в мережі показали, що залишилося після ураження від ВДК "Новочеркасск". У кадри потрапила частина порту і місце, де раніше стояв корабель. Зараз там з води виглядають чорні обвуглені шматки залізяччя, а саме судно пішло на дно.