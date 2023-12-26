У Харківській ОВА назвали основну ціль російських окупантів в області

Російські загарбницькі підрозділи, як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, прагнуть отримати можливість створити передумови для блокування Куп'янська.

Основа мета для ворога у Харківській області – окупація Синківки. Подробиці повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що останні шість місяців спостерігається активізація штурмових бойових дій окупантів. Це відбувається зокрема біля Іванівки та Петропавлівки.

"У Харківській області для ворога це зараз – основна мета, оскільки, наприклад, захоплення Синківки", – пояснив він.

Олег Синєгубов наголосив на тому, що російські загарбницькі підрозділи прагнуть отримати можливість створити передумови для блокування Куп'янська. Та головна ціль – Куп'янськ Вузловий. Це великий залізничний вузол.

З його слів, для того, щоб просунутися далі, потрібно захопити частину міста Куп'янська. Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні Сили.

"Тому адекватно реагуємо", – додав керівник Харківської ОВА.

Ситуація в районі Куп’янська – дані від Генштабу ЗСУ

На Куп’янському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України від 26 грудня, українські захисники відбили 6 атак росіян біля населеного пункту Синьківка. Окупанти марно намагалися прорвати оборону наших військ.

Також на Слобожанському та Сіверському напрямках російські окупаційні підрозділи зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб завадити передислокації наших військ на загрозливі напрямки. Також в Бєлгородській області уздовж державного кордону ворог збільшує щільність мінно-вибухових загороджень.

Нагадаємо, 13 грудня в ОВА розповіли, як збираються обороняти Куп'янськ. Зі слів керівника військової адміністрації Олега Синєгубова, противник продовжує стабільні обстріли міста, проте українські військові роблять усе для того, щоб не дати ЗС РФ здійснити плани.