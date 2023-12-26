"Мені потрібні люди": Залужний розповів, що необхідно для успішної роботи ЗСУ (відео)

За словами головнокомандувача, для продовження ведення бойових дій армії необхідні фахівці, які готові виконувати поставлені керівництвом завдання.

Збройним силам України необхідні кадри, боєприпаси та озброєння для продовження активних військових операцій. Особливо важливими є висококваліфіковані фахівці, готові ефективно виконувати поставлені перед ними завдання. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний на телемарафоні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, головне, щоб мобілізовані могли виконувати поставлені керівництвом завдання.

"Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не матиме, кого буде держава призивати — сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", — зазначив він.

Згідно з його заявою, цю функцію виконують центральні органи виконавчої влади, які визначають, кого слід призивати.

"Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси і мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", — додав Залужний.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту про мобілізацію 400-500 тисяч українців, а лише сформувало приблизну цифру боєприпасів, озброєння та людського ресурсу на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" функціонує, однак він не має синхронізації з іншими державними реєстрами.