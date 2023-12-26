Невдалий штурм ворога: у 14-й бригаді ЗСУ показали, як знищили танки РФ (відео)

Воїни волинської бригади зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку, яку російські окупанти намагалися заховати, та згодом знешкодили.

Бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ліквідували російські танки окупантів. У Facebook підрозділу опублікували подробиці.

На відео можна побачити, що українські захисники зафіксували ворожу бронетехніку ворога. Князівські воїни до всього підходять креативно і масштабно. Техніку, яку загарбники намагалися заховати, було успішно ліквідовано.

"Кутю зʼїли, ворожі танки знищили!" – йдеться у дописі.

14 бригада ЗСУ на фронті

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 1 грудня знищили штурмову групу окупантів. Російська піхота також намагалася пройти далі, переховуючись серед дерев, але українські воїни зафіксували їхнє пересування.

Також бійці 24 листопада ліквідували російську техніку та особовий склад окупантів. Бійці показали, як ліквідували міномет 120-мм калібру. Знищено було й БМП із піхотою та танк, КАМАЗ та автівку.

16 листопада підрозділ зумів зупинити наступ російської важкої бронетехніки. Бійці волинської бригади застосували ПТРК Javelin та уразили першу БМП, а інша – наїхала на міну. Екіпаж ворожого танка, побачивши це, намагався втекти.

Нагадаємо, у серпні 14 бригада знищила САУ 2С19 "Мста-С". Техніка російських загарбників була розташована серед густої рослинності, але її вдалося ліквідувати. Результати роботи підрозділу з Волині оцінив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.