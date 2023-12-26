Хочуть знищити плацдарм ЗСУ на Херсонщині: "Атеш" зафіксував ешелон техніки РФ у Криму (відео)

Партизани зазначили, що в окупантів було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131.

Українське підпілля виявило ешелон з військовою технікою російських окупантів на залізничному вокзалі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти виявили ешелон з військовою технікою рашистів на залізничному вокзалі в Джанкої", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що в ешелоні було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131, а також інша техніка ворога.

За їхньою інформацією, окупанти продовжують перекидати військову техніку на південь України, намагаючись зупинити створення плацдарму Сил оборони України на Херсонщині.

"Ми не дамо окупантам спокійно використати Крим у своїх злочинних цілях", — наголошують партизани.

Нагадаємо, 24 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що підпілля виявило командний пункт російських військових у смт Новоозерне біля Євпаторії в Криму. Підпілля потрапило на територію складу, який ворог використовував для зберігання боєприпасів. Зокрема, на території складу було виявлено командно-штабну машину й автомобілі на цивільних номерах.

22 грудня стало відомо, що партизани провели розвідку в Зарічному в Криму, де виявили базу зберігання інженерної та приховану позицію військової техніки противника. Зокрема, було знайдено десятки екскаваторів і вантажних машин.