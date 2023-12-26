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Хочуть знищити плацдарм ЗСУ на Херсонщині: "Атеш" зафіксував ешелон техніки РФ у Криму (відео)

Олександра Шараєвська
Фото: Скрін відео | Партизани зафіксували ешелон з БМП та БТР в Криму

Партизани зазначили, що в окупантів було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131.

Українське підпілля виявило ешелон з військовою технікою російських окупантів на залізничному вокзалі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти виявили ешелон з військовою технікою рашистів на залізничному вокзалі в Джанкої", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що в ешелоні було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131, а також інша техніка ворога.

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За їхньою інформацією, окупанти продовжують перекидати військову техніку на південь України, намагаючись зупинити створення плацдарму Сил оборони України на Херсонщині.

"Ми не дамо окупантам спокійно використати Крим у своїх злочинних цілях", — наголошують партизани.

Нагадаємо, 24 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що підпілля виявило командний пункт російських військових у смт Новоозерне біля Євпаторії в Криму. Підпілля потрапило на територію складу, який ворог використовував для зберігання боєприпасів. Зокрема, на території складу було виявлено командно-штабну машину й автомобілі на цивільних номерах.

22 грудня стало відомо, що партизани провели розвідку в Зарічному в Криму, де виявили базу зберігання інженерної та приховану позицію військової техніки противника. Зокрема, було знайдено десятки екскаваторів і вантажних машин.