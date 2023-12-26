"У небі щось загорілося": у російському Єйську прогриміли вибухи (відео)

За словами місцевих жителів, було чутно два вибухи. У місцевій адміністрації заявили, що в місті нібито відбувалися навчання, водночас очевидці повідомляли про роботу ППО.

У російському місті Єйськ Краснодарського краю прогриміла серія вибухів. Про це 26 грудня повідомляють у місцевому Telegram-каналі "Подслушано в Ейске".

За словами місцевих жителів, о 18:39 було чітко чути два потужні вибухи в районі місцевого гіпермаркету, повідомлялося про роботу ППО.

"У небі щось загорілося, схоже щось збили?" — пишуть жителі Єйська.

У Міноборони Росії поки не коментували вибухи в місті. При цьому в адміністрації Єйського району повідомили, що в місті нібито проходили навчання.

"Гуркіт, який було чути по всьому місту сьогодні приблизно о 19:36, виявився навчальним. Така інформація надійшла з пресслужби адміністрації Єйського району. Закликаємо всіх жителів Єйського району не піддаватися паніці та довіряти інформації тільки з офіційних джерел", — ідеться в повідомленні місцевого Telegram-каналу.

Судячи з карти Єйська, гіпермаркет у Єйську — це магазин "Магніт Екстра" на Богдана Хмельницького, 81, розташований недалеко від узбережжя.

Місто Єйськ на карті

Вибухи в Єйську

Зазначимо, що днем раніше місцеві жителі також повідомляли про вибухи в Єйську. Очевидці повідомляли про сильний гуркіт, дехто припускав, що було знищено російський літак.

Нагадаємо, вночі на 26 грудня в окупованому Криму прогриміли вибухи. У Повітряних силах підтвердили ураження корабля зі складу Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".