Обстріл Херсонського вокзалу: названо ім'я загиблого поліцейського (фото)

Як розповіли в поліції Кіровоградщини, у 29-річного лейтенанта залишилися дружина і двоє дітей. У Херсоні він ніс службу у складі зведеного складу та допомагав з евакуацією громадян під час ворожого удару.

Під час евакуації цивільних із Херсонського вокзалу російська армія атакувала будівлю вокзалу та рухомий склад. Унаслідок ворожого обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області Ігор Місюня. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Кіровоградській області.

Ігорю Місюні було 29 років. Він розпочав службу 2017 року в місті Долинська. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Ігор Місюня перебував у складі зведеного загону в Херсоні. Ще двоє співробітників поліції, які разом із ним допомагали з евакуацією громадян, дістали осколкові поранення і перебувають у лікарні.

Фото: Нацполіція

Загибель поліцейського прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко: "На жаль, унаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним і близьким загиблого... Ще двоє поліцейських — у лікарні з осколковими пораненнями".

ЗС РФ обстріляли вокзал у Херсоні — що відомо

26 грудня російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Крім самої будівлі вокзалу, пошкоджень також зазнали поїзди, серед них — евакуаційний поїзд. В "Укразалізниці" повідомили, що персонал підприємства дістав поранення. За інформацією Херсонської ОВА, поранення дістали двоє цивільних і двоє поліцейських, одна людина загинула.

Як розповів очільник МВС Ігор Клименко, у момент удару приблизно 140 пасажирів очікували відправлення евакуаційного поїзда.

Пізніше в "УЗ" розповіли, що пасажирів успішно евакуювали до Миколаєва автобусами. Наразі оцінює стан вокзалу та рівень пошкоджень рухомого складу, тож поїзди з Краматорська, Львова та Києва будуть направлені до Миколаєва.

Нагадаємо, 24 грудня ЗС РФ обстріляли житловий район у Херсоні, внаслідок чого троє людей, включно з 15-річним підлітком, загинули.