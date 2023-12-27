"Перебувало 80 осіб": у ВМС розповіли про удар по кораблю ВМФ РФ "Новочеркасск" (відео)

На борту знищеного російського судна, зі слів речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, могли перебувати як моряки, так й сторонні особи.

На великому десантному кораблі "Новочеркасск" в момент удару могли перебувати понад 80 осіб. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, повідомив подробиці в коментарі "Радіо Свобода".

Він розповів, що на кораблі обов'язково мав залишатися персонал. Наразі результати атаки по військовому судну ще верифікуються, оскільки проводити розвідку на окупованій території складно.

Речник ВМС ЗСУ наголосив на тому, що поступово інформація про те, що внаслідок удару є велика кількість загиблих, з’являтиметься.

"Думаю, що з часом ми отримаємо приблизні цифри, як це було насправді", – пояснив він.

Дмитро Плетенчук зазначив, що без екіпажу зазвичай такі кораблі не залишаються. Навіть не попри на те, що він перебував у порту на той момент, значна частина моряків була на борту. Екіпаж такого судна становить близько 80 осіб.

"Враховуючи цей тип кораблів, там могли бути і сторонні особи", — повідомив Плетенчук.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Російський великий десантний корабель "Новочеркасск", який перебував у порту Феодосії, в ніч на 26 грудня був атакований. Судно було навантажене боєприпасами. Серед іншого там були ракети "Калібр" і КАБи.

У Повітряних Силах проінформували, що в момент атаки корабель міг перевозити боєприпаси та іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Пізніше оприлюднили супутникові знімки знищеного корабля — він пішов на дно. Також у ЗМІ повідомили, що частково затонуло ще одне судно.

Нагадаємо, з бухти Феодосії наприкінці грудня пішли два російські кораблі. За даними журналістів, росіяни могли вивезти військовий корабель і катер Чорноморського флоту. Утім, після потужного вибуху утворився серпанок, який дозволив розгледіти лише обриси суден.