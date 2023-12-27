Ахіллесова п'ята Росії: Bild назвав причини ударів ЗСУ по Криму (карта)

На думку військового експерта Юліана Рьопке, атаки на Крим пояснюються цілою низкою об'єктивних і зрозумілих причин. ЗСУ не тільки володіють різними розвідувальними даними, а й використовують політичний фактор, який дає змогу завдавати ударів по пів острову.

Найбільшою слабкістю Росії та особисто її президента Володимира Путіна німецький журналіст і військовий експерт Юліан Рьопке вважає пів острів Крим. Про це пише німецьке видання Bild.

На його думку, нескінченні атаки, яких зазнає тимчасово окупований пів острів Крим, мають кілька причин.

Велика кількість розвідданих. За словами Рьопки, географічне положення пів острова дає змогу літакам-розвідникам НАТО і супутниковим системам фіксувати будь-яке пересування російських військ на окупованій території, а також перехоплювати радіосигнали. Це дає змогу ЗСУ та українським спецслужбам отримувати інформацію, що допомагає їм вчасно завдати удари.

Відстань для атак. Кримський пів острів перебуває в зоні досяжності західної зброї, переданої Україні союзниками. Наприклад, далекобійність Storm Shadow — 250 км, снарядів Patriot — 160 км.

Політичний фактор. Окупований Крим, на думку союзників, є українською територією, тому українські війська можуть атакувати пів острів будь-якою наявною зброєю.

Лояльне населення. У Криму живуть тисячі українців, лояльних до України. Вони утворюють розгалужену мережу інформаторів, а також активно діє партизанський рух. Усі вони передають ЗСУ дані, які й використовуються для точних атак.

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За інформацією Рьопке, саме останні операції українських спецпідрозділів допомогли йому визначити "ахіллесову п'яту" російської армії та її верховного головнокомандувача.

Йдеться, за словами експерта, про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії, а також про раніше збиті чотири російські літаки Су-34, які вилетіли з Криму.

Як вважає військовий аналітик Bild, удару по кораблю було завдано двома крилатими ракетами Storm Shadow, а потужний вибух свідчить, що на борту перебувало безліч боєприпасів або безпілотників-камікадзе, або ракет.

Щодо російських винищувачів, то їх, на думку Рьопке, міг знищити доставлений на південь України з Німеччини комплекс ППО Patriot.

У ніч на 26 грудня в Джанкої були прильоти в районі військового аеродрому, а в Севастополі на мисі Фіолент були вражені війська окупантів, повідомляє підпілля.

Атакований російський БДК "Новочеркаськ" у Феодосії був під зав'язку навантажений боєприпасами. Серед іншого там були ракети "Калібр" і КАБи.