"Біль і злість": в ОВА показали пошкоджений вокзал у Херсоні після обстрілу ЗС РФ (відео)

За словами глави військової адміністрації Олександра Прокудіна, противник продовжує знущатися над містом і його населенням, продовжуючи багатогодинні атаки на житлові квартали.

Російські окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, внаслідок чого загинули люди. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook показав, який вигляд має місце трагедії.

На опублікованих кадрах можна помітити, що будівля сильно пошкоджена. На вікнах вибито скло, а також відпали деякі шматки зовнішньої стіни. Усередині приміщення також видно сліди руйнувань: розкидані речі, пошкоджено двері та інші меблі, що знаходилися всередині.

"Біль і злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів", — ідеться в повідомленні.

Також на відеоролику можна побачити вирву поруч із коліями, яка утворилася внаслідок ворожого удару. Пошкоджено поїзди, що стоять поруч, а також магазини, в яких пасажири могли купити продукти або воду в дорогу. Така ситуація спостерігається в кількох кварталах обласного центру.

До слова, ворожі снаряди, які й призвели до трагедії, також розкидані по всій території.

"Так сьогодні виглядає наш вокзал і міські вулиці. Відбудуємо. Тільки людей не повернути. Щирі співчуття родині загиблого", — підсумував Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 26 грудня російські окупанти завдали удару по вокзалу в Херсоні, внаслідок чого було пошкоджено евакуаційний поїзд. За інформацією голови ОВА Херсонської ОВА Олександра Прокудинаха, під час евакуації загинув поліцейський, ще двоє його колег дістали поранення. Також постраждали двоє цивільних.

Пізніше з'явилися дані про жертву російської атаки. Загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області Ігор Місюня, який почав службу у 2017 році. У 29-річного чоловіка залишилася дружина і двоє дітей.