Пошкоджено евакуаційний поїзд: РФ вдарила по вокзалу в Херсоні, є жертви (відео)

За інформацією голови ОВА Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час евакуації загинув поліцейський, ще двоє його колег дістали поранення. Також постраждали двоє цивільних.

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Збройні сили Росії завдали по залізничному вокзалу в Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний поїзд. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці, кількість убитих і постраждалих встановлюється", — розповів президент.

За даними глави держави, на місці було багато цивільних.

Удар по евакуаційному поїзду в Херсоні — є постраждалі

За інформацією компанії "Укрзлалізниця", під час ворожого обстрілу було пошкоджено залізничний вокзал і рухомий склад.

На поточний момент відомо про поранених серед персоналу. Пасажири перебувають в укритті.

Компанія планує пересадити людей на автобуси до Миколаєва після стабілізації обстановки. Також готуються додаткові вагони для евакуації понад 100 пасажирів у безпечне місце.

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"Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", — ідеться в повідомленні.

Під час удару по вокзалу в Херсоні загинув поліцейський

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував перші кадри після удару по вокзалу в Херсоні. За його інформацією, поранення дістали двоє цивільних. Під час ворожого удару загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області — він забезпечував евакуацію людей. Постраждали ще двоє поліцейських — їх госпіталізували.

Обстріл Херсона 26 грудня

Як повідомив 26 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ЗС РФ близько 15-ї години дня обстріляли центр Херсона. Обстріл вели з лівого берега Дніпра, внаслідок чого поранення отримав 56-річний чоловік. О 17 годині стало відомо, що росіяни провели масований обстріл міста, о 18:27 Мрочко повідомив про потужні вибухи в місті.

Станом на 20:32 повідомлялося про трьох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 24 грудня ЗС РФ обстріляли житловий район у Херсоні, після вибуху почалася пожежа. Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще семеро дістали поранення, включно з 15-річним підлітком. Водночас російські воєнні кореспонденти стверджують, що ракета ЗС РФ влучила по "скупченню військової техніки".