Повістки на тимчасових блокпостах Києва: у КМВА прокоментували ситуацію (відео)

За словами речника відомства Михайла Шаманова, адміністрації невідомо про видачу повісток на тимчасових блокпостах у столиці, адже працівники ТЦК не виконують функцій безпеки.

У зв'язку з появою тимчасових блокпостів у Києві представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов прокоментував ситуацію. За його словами, інформації про видачу повісток на них немає. Про це він заявив в ефірі "Радіо свобода".

"Нам невідомо про видачу повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями, — не виконують функцій безпеки", — заявив спікер.

Він повідомив, що за детальною інформацією про кількість, імовірно, вручених повісток, варто звертатися до районних ТЦК.

"Згідно із законодавством і правовим режимом воєнного часу, співробітники ТЦК мають право здійснювати видачу повісток на території міста Київ у дозволений законодавством спосіб", — пояснив Шаманов.

Кількома днями раніше топ-офіцер ЗСУ заявив, що в містах нібито з'являться блокпости для видачі повісток. Назарій Кишак пообіцяв, що військові самі "візьмуться за мобілізацію", і намагатимуться, щоб повістки отримали "мажори, діти пафосних діячів, блогери і всі, хто попадуться".