"На зло ворогам": спецслужби РФ почали інформаційну атаку на українців за кордоном, — ГУР

За даними розвідки, на телефони тих громадян, які тимчасово проживають за межами України, почали надходити повідомлення провокаційного характеру. Противник закликає людей "вигнати американських сатаністів".

Російські спецслужби почали реалізовувати нову інформаційну кампанію, яка спрямована проти українців, які проживають в інших країнах. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ) 27 грудня.

На телефони українців у різних куточках планети можуть приходити повідомлення провокаційного змісту, пишуть представники спецслужби. У тексті громадян закликатимуть допомогти Москві вигнати "американських сатаністів" з "споконвічно російських земель".

"Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродіть Кієвскую Русь на зло враґам" стоять фрази на кшталт "бережіть себе та своїх рідних" або "збережемо життя людей" — кремлівська пропаганда та погроза в одному реченні", — ідеться в повідомленні від ГУР.

Наприкінці послань до українців за кордоном спецслужби Кремля залишають фразу: "Из России с любовью", додають в українській розвідці. Це чергова інформаційна атака Москви проти наших громадян, яка спрямована на залякування, деморалізацію, а також дезорганізацію.

"Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців", — підсумували в ГУР МОУ.

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що спецслужби РФ досі поширюють в Україні шпигунське ПЗ, про що заявили розслідувачі центру NGL.media. За інформацією журналістів, шпигунські програми російських спецслужб досі інтегруються в різні українські онлайн-сервіси, якими користуються у сфері послуг, б'юті-індустрії, спортивних центрах і приватній медицині.