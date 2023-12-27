В Бердянську росіяни не віддали батькам тіла підлітків Оганнісяна і Ханганова, — адвокат

Хлопців мали поховати — були вириті могили, замовлена ритуальна служба, але раптом церемонію відмінили, а церква відмовилася від відспівування, бо священникам нібито сказали, що підлітки скоїли самогубство.

У Бердянську російські окупанти вже пів року не дають поховати тіла вбитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката родини Оганнісян Андрія Яковлева.

За його словами, тіла вбитих хлопців досі не передали рідним, і на цей час нічого не відомо де перебувають тіла підлітків.

"Коли тіла будуть видані? Невідомо. В яких умовах вони зберігаються? Невідомо. Можна припустити, що вони все ж знаходяться в Бердянську у морзі. Проте довести це ми не можемо. Вони (окупаційна влада – ред.) напевно просто думають, що можуть не віддавати тіла доти, доки питання якимось чином вирішиться так, як їм це було б зручно", – зазначив адвокат.

За його словами, справжня причина того, чому тіла досі не віддали рідним – "намір приховати умисне вбивство".

"Коли в голову постріл з близької відстані та, припустимо, у серце і не один. Коли куля пройшла крізь рот і вийшла через іншу частину голови, то очевидно, що це було зроблено з близької відстані. Коли всі бачать тіло, це є докази вчинення злочину, воєнного злочину. Тому, я думаю, що вони не віддають тіла через те, що чітко видно, що це була не якась там поліційна місія із затримання, а позасудова страта", – переконаний Яковлєв.

Він підтвердив, що хлопців мали поховати — були вириті могили, замовлена ритуальна служба, але раптом церемонію відмінили, а церква відмовилася від відспівування, бо священникам нібито сказали, що хлопці покінчили життя самогубством.

"Батько Микити Ханганова був допущений на упізнання. А після цього все, ніхто вже не мав доступу до тіл. Могили були зариті. Тобто зариття могил – це як ознака того, що тіла не збираються придавати землі", – зауважив Яковлєв.

Він зазначив, що рідні хлопців залишаються в окупації, але свідоцтва про смерть вони не отримали, тож за документами хлопці залишаються живі.

"Мама Тиграна так досі й вважає, для неї він живий. Батьки не розуміють чому це сталося, чому їм не повертають тіла. Стан невизначеності настільки довго триває, що я б це ототожнив з катуванням", – підкреслив адвокат.

Батьки та рідні застрелених підлітків відмовляються спілкуватися з пресою через ймовірність тиску та переслідування з боку російських окупаційних сил.

Нагадаємо, що 24 червня в окупованому Бердянську загинули двоє підлітків. Один із них, Тигран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю та сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

26 червня мати вбитого росіянами підлітка в Бердянську розповіла про свого сина Тиграна Оганнісяна. З'ясувалося, що хлопцеві було лише 16, він одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак на службу його не взяли. Хлопець мав намір виїхати, але окупаційна влада не випустила його з міста.

27 червня Бердянська МВА повідомила, що батькам загиблих підлітків ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей.