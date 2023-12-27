Мобілізація в Україні: що робити військовим, якщо не дають направлення на ВЛК

За словами представників командування Медичних сил ЗСУ, у разі проблемних питань можна телефонувати на гарячу лінію до відповідних служб або звертатися до суду.

Верховна Рада готує масштабні зміни до правил мобілізації в Україні, які стосуватимуться військового обліку, військово-лікарської комісії, військової служби та соцзабезпечення військових. Це передбачено у новому законопроєкті №10378 від 25 грудня 2023 року, який опубліковано на офіційному вебпорталі парламенту.

Як зазначено у цьому документі, загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, і всі чоловіки від 18 до 60 років під час воєнного стану вважаються військовозобов'язаними. Тобто мобілізованим може бути будь-хто з чоловіків, які не мають права на відстрочку і визнані придатними до служби на військово-лікарській комісії (ВЛК). Отже, законом передбачено, що потенційно мобілізована особа обов’язково проходить ВЛК і призов без такого рішення заборонено.

Проте зустрічаються випадки, коли військовослужбовцям у військовій частині відмовляють у направленні на проходження ВЛК. Тож командування Медичних сил ЗСУ на власній Facebook-сторінці розповіло, як потрібно діяти у такій ситуації.

У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи відмовляють військовому в направленні на ВЛК, необхідно зателефонувати та пояснити проблему:

на гарячу лінію командування Медичних сил ЗС України за номером (044) 522-83-58;

та/або Міністерства оборони України – 0 800-500-442.

У разі якщо після телефонної розмови вирішення питання не зрушилося з місця, військові медики рекомендують подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

"Наразі існує практика позитивних рішень у таких питаннях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з правоохоронними органами перевірятиме видані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висновки ВЛК.

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Крім того, за словами директора Defense Express Сергія Згурця, існує критичний дефіцит підготовлених бійців, які мають утримувати лінію оборони.