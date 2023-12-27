Запал пристрастей: Китай має намір оснастити винищувачі J-20 ядерною зброєю, — ЗМІ

Пекін дає зрозуміти Вашингтону, що ядерні ракети на борту новітнього китайського літака будуть стримувальним фактором, а також радить американцям "триматися якомога далі" від Тайваню.

Китайські військові оголосили, що мають намір вперше оснастити ядерною зброєю свої новітні винищувачі, створені за стелс-технологією Chengdu J-20 Mighty Dragon ядерною зброєю. Пекін хоче використовувати ці літаки для стримування країн, які мають намір втрутитися, якщо Китай спробує напасти на Тайвань. Про це повідомили оглядачі польського видання Geekweek Interia.

Автори матеріалу зазначають, Китай дав зрозуміти Сполученим Штатам, що літаки з ядерними ракетами не марнотратство та будуть використані в разі збройного конфлікту. Такі кроки Пекіна тільки посилюють напругу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Піднебесна не любить, коли США втручаються у справи Росії та підтримують Україну, а також диктує їм триматися якомога далі від Тайваню, який Пекін вважає своєю провінцією, а не суверенною державою", — йдеться в публікації.

Фактично це пряма відповідь на заяви Пентагону, зроблені в серпні цього року. Тоді США повідомили, що в Європу прибудуть 50 новітніх винищувачів F-35A з ядерною зброєю на борту. Ці машини не тільки покликані посилити сили швидкого реагування НАТО в Європі, але є красномовним жестом на адресу Кремля, щоб російська влада не намагалася застосувати ядерну зброю, оскільки це закінчиться адекватною відповіддю.

Ядерна зброя також має з'явитися на винищувачах J-20 у зв'язку з надходженням на озброєння американських бомбардувальників B-21 Raider, які Пентагон подає як найдосконаліший літак в історії людства. Китай дуже стурбований появою новітнього стелс-бомбардувальника, і доки не розробить щось аналогічне, ядерне озброєння буде розміщене на J-20 як стримувальний фактор.

Раніше повідомлялося, що Тайванський державний інститут науки і технології (NCSIST) почав серійне виробництво наземних засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності Tien Chien II. Системи ППО будуть поставлені на озброєнні армії Тайваню для нейтралізації загроз з боку КНР.