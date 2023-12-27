Росіяни розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: в ОГП почали розслідування

За даними слідства, дії військових РФ порушують ст. 3 Женевської конвенції про поводження з полоненими.

Прокуратура розпочала проведення розслідування через розстріл українських військовополонених у Запорізькій області, вчиненого військовими армії РФ. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Згідно з даними розслідування, у грудні 2023 року під час військового зіткнення між військовослужбовцями Російської Федерації та Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине в Запорізькій області трьох українських захисників захопили в полон сили російських військових.

Через годину окупанти їх розстріляли.

В ОГП повідомили, що це порушує ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — повідомляють у відомстві.

Російські окупанти розстріляли українських військовополонених: що відомо

Військовослужбовці РФ укотре розстріляли українських військовополонених. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Говорят Снайпер", який веде боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

В опублікованому відео, яке було знято на безпілотник, видно, як російські військові розстрілюють українських захисників. Як заявляється, на кадрах убивають бійців 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Бунятов додає, що навмисно опублікував ролик, щоб усі бачили, чому Україна не може йти на переговори з окупантами.

Нагадаємо, 3 грудня Офіс генпрокурора розпочав розслідування в справі розстрілу окупантами двох українських полонених. Трагедія сталася в районі Степового в Донецькій області.