Бояться безпілотників: росіяни обкладають свої ЗРК "Тор-М2" мішками з піском (фото)

Зазначається, що такий захід російські військові вжили у відповідь на постійну загрозу, що виходить від українських БПЛА і ракет.

Російські пропагандисти оприлюднили кадри бойової машини ЗРК 9К332 "Тор-М2", додатково екранованої решітками та мішками з піском. Зенітний комплекс був помічений на Куп'янському напрямку. У зв'язку з цим оглядачі Defence Blog 26 грудня припустили, що такий захід необхідний, щоб захистити техніку від українських БПЛА.

На знімках видно, що корпус "Тор-М2" забезпечений спеціальними металевими решітками для розміщення мішків з піском нібито для підвищення його обороноздатності. Такий захід російські військові вжили у відповідь на постійну загрозу, що походить від українських безпілотників-камікадзе і ракет HIMARS, зазначають автори матеріалу.

Самі окупанти зізнаються, що сама машина не боїться бруду і може пересуватися важкопрохідною місцевістю, однак ЗРК боїться дронів-камікадзе.

"В умовах постійного ризику нападів навіть на підконтрольних Росії територіях їхні військові об'єкти неодноразово зазнавали атак з боку українських військ, які використовують системи дальньої розвідки та завдавання ударів", — підкреслили оглядачі.

Зазначимо, що російські комплекси "Тор-М2" неодноразово потрапляли в новини про знищену техніку ЗС РФ. Один з епізодів стався на початку листопада, коли бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони ЗСУ знищили аналогічний комплекс на Куп'янському напрямку за допомогою FPV-дрона.

Раніше повідомлялося, що на українському фронті з'явилися зенітно-ракетні комплекси 2К12М2 "Куб-М2", передані Словаччиною. Це модернізовані машини, передачу яких анонсували в березні 2023 року.