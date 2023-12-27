Бійці ЗСУ показали зенітно-ракетний комплекс "Куб-М2" від Словаччини на передовій (відео)

Західне озброєння вже працює на передовій. Бійці Сил оборони показали модернізований "Куб-М2".

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Зенітно-ракетний комплекс 2К12М2 "Куб-М2" від Словаччини на передовій показали Сили оборони Україні. Вони зафіксували пускову 2P25 TEL без ракет і з радіолокатором 1S91 SURN. Про це свідчить відео аналітика "Praise The Steph" в соцмережі "Х" (колишній Twitter).

Зазначимо, що в березні 2023 року Словаччина передала Україні дві батареї 2K12 "Куб". Ще дві такі ж батареї передала Чехія у серпні 2023 року.

Ба більше, чеські батареї 2K12 "Куб" були модернізовані: радіолокатори 1S91 SURN довели до стандарту SURN CZ, відремонтували шасі та надбудову, встановили нові кабелі, підсистеми, цифрові операторські пульти, покращили експлуатаційні характеристики, сумісні з системами НАТО та сучасними системами командування та управління.

Крім того, ракети до ЗРК типу 3M9M3E тепер мають нове паливо.

Приклад чеської ЗРК "Куб", яка вже теж в Україні Фото: dev.ua

Чим укомплектовано ЗРК

Зазначимо, що "Куб" від самого початку був радянським зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) військової протиповітряної оборони (ППО).

ЗРК містить одну самохідну установку розвідки й наведення (СУРН 1С91), кабіну прийому цілевказівки (КПЦ 9С417) і чотири самохідні пускові установки (СПУ 2П25).

На кожній пусковій установці зосереджено по три зенітні керовані ракети (ЗУР) 3М9.

Самохідна установка розвідки та наведення та самохідні пускові установки змонтовані на гусеничних шасі типу ГМ, кабіна прийому цілевказівки змонтована на шасі автомобіля ЗІЛ-131.

Також до складу батареї входили дві ТЗМ (транспортно-зарядні машини), що несли на собі по 3 (три) ракети 3М9М3, кожна. ТЗМ були змонтовані на шасі автомобіля ЗІЛ-131 та мали спеціальний гідропідйомник для перевантаження ракет з машини на пілони СПУ 2П25.

Фокус писав у липні 2023 року, що Чехія та Словаччина не використовує VT-72B.

Додамо, що влітку Словаччина передала Україні і самохідну артилерійську гаубицю Zuzana 2 Howitzer, її вже доставили до Збройних Сил України.