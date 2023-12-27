Бойцы ВСУ показали зенитно-ракетный комплекс "Куб-М2" от Словакии на передовой (видео)

Западное вооружение уже работает на передовой. Бойцы Сил обороны показали модернизированный "Куб-М2".

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Зенитно-ракетный комплекс 2К12М2 "Куб-М2" от Словакии на передовой показали Силы обороны Украины. Они зафиксировали пусковую 2P25 TEL без ракет и с радиолокатором 1S91 SURN. Об этом свидетельствует видео аналитика "Praise The Steph" в соцсети "Х" (бывший Twitter).

Отметим, что в марте 2023 года Словакия передала Украине две батареи 2K12 "Куб". Еще две такие же батареи передала Чехия в августе 2023 года.

Более того, чешские батареи 2K12 "Куб" были модернизированы: радиолокаторы 1S91 SURN довели до стандарта SURN CZ, отремонтировали шасси и надстройку, установили новые кабели, подсистемы, цифровые операторские пульты, улучшили эксплуатационные характеристики, совместимые с системами НАТО и современными системами командования и управления.

Кроме того, ракеты к ЗРК типа 3M9M3E теперь имеют новое топливо.

Пример чешской ЗРК "Куб", которая уже тоже в Украине Фото: dev.ua

Чем укомплектован ЗРК

Отметим, что "Куб" изначально был советским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) военной противовоздушной обороны (ПВО).

ЗРК содержит одну самоходную установку разведки и наведения (СУРН 1С91), кабину приема целеуказания (КПЦ 9С417) и четыре самоходные пусковые установки (СПУ 2П25).

На каждой пусковой установке сосредоточено по три зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 3М9.

Самоходная установка разведки и наведения и самоходные пусковые установки смонтированы на гусеничных шасси типа ГМ, кабина приема целеуказания смонтирована на шасси автомобиля ЗИЛ-131.

Также в состав батареи входили две ТЗМ (транспортно-зарядные машины), которые несли на себе по 3 (три) ракеты 3М9М3, каждая. ТЗМ были смонтированы на шасси автомобиля ЗИЛ-131 и имели специальный гидроподъемник для перегрузки ракет с машины на пилоны СПУ 2П25.

Фокус писал в июле 2023 года, что Чехия и Словакия не использует VT-72B.

Добавим, что летом Словакия передала Украине и самоходную артиллерийскую гаубицу Zuzana 2 Howitzer, ее уже доставили в Вооруженные Силы Украины.