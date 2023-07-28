На озброєні української армії зʼявились чехословацькі інженерні танки VT-72B: що відомо

Чехія та Словаччина не використовує VT-72B, але ймовірно їх передали Україні. Так само виявилось, що такі машини є в російській армії.

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В українській армії зʼявилась інженерна машина VT-72B, яка побудована на базі танка Т-72. Її виготовляли наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років. Про це повідомляє Forbes.

Інженерний танк VT-72B був чеським виробом. Такі машини помітили на озброєні Збройних сил України, хоча у виданні зазначають, що їх майже ніхто не використовує у світі. Чехія використовує декілька модернізованих VT-72M, яка використовує два члени екіпажа. Але VT-72B Чехія та Словаччина їх не використовує. У 2014 році Чехія передала Україні певну кількість VT-72B, ймовірно, частина з них досі в строю.

Україні інженерні танки будуть у пригоді, бо за місяці повномасштабної війни була втрачена частина інженерної техніки. Особливо корисними вони є в тих ситуаціях, коли пошкоджену техніку залишають на полі бої. Її можна повернути в стрій, а для цього потрібна евакуація, а для цього потрібні броньовані ремонтно-евакуаційні машини. У виданні зазначають, що VT-72B має для евакуації лебідку, 19-тонний кран і бульдозерний відвал. За своїми можливостями танк схожий з німецьким Bergpanze, американським М-88 та британським Challenger ARV.

Що більш цікаво, це те, що VT-72B помітили також на озброєні російської армії. Чехія та Словаччина є прихильниками Україні. Російська армія має у своєму арсеналі сотні різних машин для ремонту та евакуації. Й було мало відомо про те, чи є в них VT-72B. І те, що окупанти намагаються повернути в стрій всі БРЕМ не повинно викликати подиву, бо ЗС РФ втратили близько 300 одиниць саме інженерної техніки, резюмували автори.

Нагадаємо, 28 липня ЗМІ писали, що США відправлять перші танки Abrams вже у вересні.

Також 28 липня аналітики оновили втрати російських та українських військ. ЗСУ знищили танки, БМП, артилерію та інші.