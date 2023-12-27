"Прокладають складні траєкторії": ЗС РФ змінили тактику запуску "Шахедів", — Гуменюк

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, під час останньої нічної атаки російська армія намагалася вишукувати системи ППО, тому обирала такі складні маршрути.

Тактика розгортання ударних безпілотників у російській армії зазнала змін: тепер дрони запускаються повітряним шляхом через населені житлові райони. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає "Суспільне".

"Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони справді намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, щоб виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, та завдавати максимальної шкоди. Протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували рух дронів просто серед житлових кварталів. Там, де в принципі не можуть бути розміщені стаціонарні системи ППО", — заявила Гуменюк.

За її твердженням, імовірно, під час останньої нічної атаки російська армія робила спроби виявити системи протиповітряної оборони, що пояснює вибір складних маршрутів для переміщення.

На додачу, уламки збитого безпілотника часто можуть зруйнувати будівлі або, під час падіння, спричинити загоряння. Саме через це "Шахеди" можуть завдавати значних руйнувань, оскільки військові не завжди приділяють увагу знищенню бойової частини в повітрі.

Нагадаємо, що в ніч із 26 на 27 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131. У результаті було знищено 32 російських дрони. Більшість дронів, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область. Ще кілька БПЛА впали без наслідків. Крім цього, протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

26 грудня російські військові атакували залізничний вокзал у Херсоні. Унаслідок цього пошкоджень зазнали будівля та поїзди, зокрема й евакуаційний. За інформацією Херсонської ОДА, двоє цивільних і двоє поліцейських дістали поранення, одна людина загинула. Глава МВС Ігор Клименко заявив, що в момент удару приблизно 140 пасажирів очікували відправлення евакуаційного поїзда.