В Україні за рік втричі зросло виробництво артилерійських боєприпасів, — Камишін

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, тепер Україна щомісяця виробляє 6 САУ "Богдана", бронетранспортери, бронеавтомобілі та протитанкові ракети. Також у країні почали створювати нові системи ППО FrankenSAM.

В Україні значно зросло виробництво боєприпасів, якщо порівнювати з минулим роком. Зокрема, йдеться про міни та артилерійські снаряди. Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає "РБК-Україна".

За словами Камишіна, у 2024 році Україна планує виробляти вже у 6 разів більше таких боєприпасів.

Також, як наголосив очільник Мінстратегпрому, у 2023 році стали виробляти у 42 рази більше мін, аніж торік.

"Можу сказати, що у нас є значне зростання по номенклатурі мінометних пострілів, це зростання у 42 рази, зростання по артилерійських снарядах майже в 3 рази і працюємо над тим, щоб зростати далі", — сказав він.

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Фото: Вікіпедія

Крім того, Камишін зазначив, що тепер щомісяця Україна виробляє 6 САУ "Богдана", бронетранспортери, бронеавтомобілі й протитанкові ракети. Також у країні почали створювати нові системи ППО FrankenSAM.

Очільник Мінстратегпрому додав, що нині частка приватних компаній у виробництві зброї наближається до частки державних підприємств. Раніше в цій галузі була державна монополія.

Нагадаємо, російські загарбники почали озброювати свої безпілотники термобаричними снарядами ТБГ-7В. Це досить потужний заряд із величезною руйнівною силою, особливо в умовах застосування в міських забудовах.

22 грудня Олександр Камишін заявив, що в Україні існує понад 50 державних і приватних виробників боєприпасів для безпілотників. А їхні потужності дають змогу випускати боєприпаси різних видів вагою від 300 г до 10 кг.