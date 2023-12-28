ЗС РФ вночі атакували Україну дронами Shahed: які регіони опинилися під ударами БПЛА (фото)

Повітряні сили ЗСУ знищили сім ворожих дронів. Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Вночі 28 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БПЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ — РФ", — йдеться у повідомленні.

У ПС наголосили, що сім дронів були знищені винищувальною авіацією, підрозділами зенітних ракетних військ (ЗРК), мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Вибухи у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисок повідомив, що вночі 28 грудня в регіоні було знищено два дрони РФ.

"Російський непотріб вони знищили в Криворізькому районі. Слава Героям! Наше небо захищають найкращі! На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. Без ворожих атак", — сказав Сергій Лисак.

Вибухи в Кіровоградській та Запорізькій областях

На момент виходу публікації в обласних військових адміністраціях не повідомляли про наслідки нічної атаки ворога. Проте Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко о 22:31 27 грудня заявив про початок повітряної тривоги. Відбій був о 23:22.

"Увага! Повітряна тривога! Просимо терміново прослідувати в укриття", — сказав Юрій Малашко.

Він наголосив, що була загроза російських дронів.

Натомість Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА, оголосив початок повітряної тривоги о 2:06. Вона тривала до 4:19 28 грудня.

Нагадаємо, 27 грудня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські військові змінили тактику, а саме вони намагаються прокладати складні траєкторії руху безпілотників, аби виснажити систему протиповітряної оборони, ускладнивши роботу Повітряних сил ЗСУ та завдавши максимальної шкоди.

Того ж дня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські військові можуть завдати ракетного удару по Україні в новорічну ніч. З його слів, наразі окупанти мають близько тисячі ракет різних типів.