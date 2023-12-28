Удар по ВДК "Новочеркасск": Росія вивела з Феодосії залишки Чорноморського флоту (відео)

За словами представника УДА "Південь" Сергія Братчука, противник хоче убезпечити свої кораблі та переводить їх ближче до Керчі, однак у нього немає гарантій, що атаки не зможуть дістати туди.

Російські загарбники вивели з тимчасово окупованої Феодосії на Кримському півострові залишки Чорноморського флоту. Сталося це після удару по великому десантному кораблю "Новочеркасск". Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА, представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

За його словами, ефективний удар українських захисників по російському кораблю знову знизив бойовий потенціал противника, унаслідок чого він був змушений вжити певних заходів, щоб убезпечити себе.

Усі військові кораблі Чорноморського флоту, які були розташовані у Феодосії, були звідти виведені, продовжує представник УДА "Південь".

"Ідеться про мінний тральщик "Александрит", рятувальний буксир "Капитан Гурьев" і ще один військовий корабель, який теж із Феодосії просто втік. Тому простріляна мішень, розвідана, і операція проведена суперово", — каже Сергій Братчук.

Окремо представник Одеської ОВА додав, що росіяни використовували великі десантні кораблі як поромні переправи, за їхньою допомогою вони постачали бойову техніку, озброєння та БК.

Також зафіксовано, що з Феодосії зникли всі зерновози, які вивели в бік Керчі, адже там нібито їм буде безпечніше, але Сергій Братчук так не думає.

"Однак і Керч сьогодні не гарантує безпеку", — заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня був атакований російський великий десантний корабель "Новочеркасск", який перебував у порту Феодосії. Судно було навантажене боєприпасами. Серед іншого, там були ракети "Калібр" і КАБи.

27 грудня повідомлялося, що на борту ВДК "Новочеркасск" загинули моряки-строковики. Анонімні співрозмовники журналістів не назвали кількість строковиків, загиблих на судні. Влада РФ не визнає втрат, водночас росіяни публікують чорно-білі зображення корабля зі скорботними написами.