Під Мелітополем партизани вдруге знищили міст: Федоров пояснив його важливість

Руйнування мосту позбавляє окупантів залізничного сполучення до Токмака та Молочанська, які зараз обороняють ЗС РФ.

На окупованому Запоріжжі в окупантів завдяки українським партизанам ускладнилася логістика. Вони знищили залізничний міст в районі Світлодолинського. Про це в ефірі телемарафону 28 грудня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, міст раніше вже потрапляв в поле зору українського підпілля. Партизани його вже підривали, але тоді окупанти кинули всі сили, завезли будівельників, щоб відновити переправу.

"Хочу наголосити на тому, що було зроблено вчора (27 грудня — ред.) – це знищення залізничного мосту поблизу селища Світлодолинське Мелітопольського району. Там ворог сконцентрував велику кількість будівельників. Але тепер навіть залишки мосту були зруйновані", — проінформував Іван Федоров.

Він додав, що руйнування мосту позбавляє окупантів залізничного сполучення до Токмака та Молочанська, які зараз обороняють ЗС РФ.

"Саме залізницями ворог найбільше перекидає своє озброєння та боєприпаси до лінії фронту на Запоріжжі", – додав Іван Федоров.

Світлодолинське на карті

Довідка: Світлодолинська – проміжна залізнична станція 5-го класу Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Федорівка – Верхній Токмак між станціями Молочанськ (17 км) та Федорівка (17 км). Це один з важливих логістичних вузлів південного регіону.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську росіяни вже пів року не дають поховати тіла вбитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. На цей час нічого не відомо де перебувають тіла підлітків.

24 грудня в окупованому Токмаку пролунали три вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що можливе влучання у техніку та БК російської армії.