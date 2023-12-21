Воюють із підлітками: у Мелітополі росіяни затримали дітей і оголосили їх "терористами"

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни не в змозі подолати партизанський опір на тимчасово окупованих територіях і вже беруть у полон неповнолітніх.

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Російські окупанти захопили в полон підлітків у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це 21 грудня повідомив у своєму телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупантам усюди бачаться партизани. Ось і зараз вони затримали трьох дітей і звинувачують їх в організації "терористичного" акту й "роботі на СБУ".

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"Зокрема, росіяни поширюють "легенду": начебто хлопці організували кілька терактів. Їх звинувачують у передачі інформації про переміщення ворожої техніки та базування військ. Нібито підлітки стежили за одним із колаборантів, щоб закласти вибухівку в його під'їзді", — розповів Федоров.

За легендою окупантів, ще двоє неповнолітніх учасників цієї групи загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

"Цинізм рашистів не знає меж. Не в змозі подолати опір на тимчасово окупованих територіях, вони вже беруть у полон дітей, які під тортурами скоріше зізнаються в усьому, що скаже ворог", — пише Федоров.

Ситуація в Мелітополі

Російські війська окупували Мелітополь Запорізької області практично одразу під час повномасштабного вторгнення на територію України 2022 року.

У місті, за інформацією мера Федорова, досить розвинутий партизанський рух, учасники якого, попри "полювання" на них російських окупантів, постійно влаштовують у місті вибухи та "мінусують" колаборантів.

Нещодавно партизани провели в Мелітополі нову спецоперацію, під час якої було ліквідовано російських військовослужбовців і пошкоджено їхню техніку.

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27 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що сталася перестрілка між підпільниками з "кадирівцями". Поки "кадирівці" очікували на підмогу, їхній автомобіль вибухнув.