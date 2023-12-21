Воюют с подростками: в Мелитополе россияне задержали детей и объявили их "террористами"

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне не в состоянии преодолеть партизанское сопротивление на временно оккупированных территориях и уже берут в плен несовершеннолетних.

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Российские оккупанты захватили в плен подростков во временно оккупированном Мелитополе. Об этом 21 декабря сообщил в своем телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупантам повсюду видятся партизаны. Вот и сейчас они задержали троих детей и обвиняют их в организации "террористического" акта и "работе на СБУ".

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"В частности, россияне распространяют "легенду": вроде бы ребята организовали несколько терактов. Их обвиняют в передаче информации о перемещении вражеской техники и базировании войск. Якобы подростки следили за одним из коллаборантов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде", — рассказал Федоров.

По легенде оккупантов, еще два несовершеннолетних участника этой группы погибли при взрыве самодельной взрывчатки.

"Цинизм рашистов не знает предела. Не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, они уже берут в плен детей, которые под пыткой скорее признаются во всем, что скажет враг", — пишет Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали Мелитополь Запорожской области практически сразу во время полномасштабного вторжения на территорию Украины в 2022 году.

В городе, по информации мэра Федорова, достаточно развито партизанское движение, участники которого, несмотря на "охоту" за ними российских оккупантов, постоянно устраивают в городе взрывы и "минусуют" коллаборантов.

Недавно партизаны провели в Мелитополе новую спецоперацию, во время которой были ликвидированы российские военнослужащие и повреждена их техника.

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27 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что произошла перестрелка между подпольщиками с "кадыровцами". Пока "кадыровцы" ожидали подмогу, их автомобиль взорвался.